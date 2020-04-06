إسبانيا: تراجع عدد وفيات فيروس (كورونا) يتواصل

تباطأت اليوم الاثنين، وتيرة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في إسبانيا مرة أخرى.





ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، فقد توفي 637 مريضا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 13055.



وعلى الرغم من أن إسبانيا لديها ثاني أكبر عدد من الوفيات في العالم بعد إيطاليا، فإن عدد الوفيات اليومية ينخفض ​​منذ أن بلغ ذروته يوم الخميس عندما لقي 950 شخصا حتفهم، وفقا لأرقام وزارة الصحة.



وأظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 135032 من 130759 حالة يوم الأحد.





رام الله - دنيا الوطن