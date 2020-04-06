شاهد: تصرف إنساني من المحافظ غنام على أحد الحواجز الأمنية برام الله

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف إنساني من محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام مع مواطن بحاجة للعلاج.





وحسب الفيديو، فإن أربعة استقلوا سيارة لإيصال مواطن للعلاج وذلك من بلدة بيوتونيا برام الله، الأمر الذي لا يتوافق مع معايير السلامة بمواجهة فيروس كورونا.





وطلبت المحافظ غنام من رجال الأمن اصطحاب المواطن للمستشفى ودفع تكاليف العلاج له، فيما منعت الآخرين من مرافقته حفاظاً على سلامتهم.













رام الله - دنيا الوطن