البزم: على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات الواقية عند التنقل

وأكمل: "نجدد التوجيه لجميع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتعامل بكل جدية وعدم التساهل، وارتداء الكمامات الواقية في حال التنقل للضرورة".



وتابع: "زارة الأوقاف اتخذت قراراً بتمديد إغلاق المساجد لمدة أسبوعين، اعتباراً من اليوم الإثنين، والإجراءات الوقائية ما زالت مستمرة؛ حتى نتمكن من تجاوز هذه الظروف الصعبة، ونستمر في محاصرة الوباء.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، إنه سيتم اليوم الاثنين خروج دفعة جديدة من المستضافين في مراكز الحجر الصحي وعددهم 632 شخصاً، بدأت من مركز مسقط جيزان النجار بخانيونس، وسيتبعه عدة مراكز أخرى خلال اليوم.وأضاف البزم، في تصريح لقناة (الأقصى): "نواصل تنفيذ بقية الإجراءات المتعلقة بمراكز الحجر جميعاً، وفق تواريخ دخول كل شخص، بعد قضائه مدة 21 يوماً داخل الحجر الاحترازي".وتابع البزم: "الجهات الحكومية المختصة تعمل كخلية مشتركة، من وزارات الداخلية والصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم؛ ونواصل جهودنا لاتخاذ كل إجراءات الوقاية والسلامة".