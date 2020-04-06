جيش الاحتلال ومستوطنوه يهاجمون بلدة قصرة جنوب نابلس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، اليوم الاثنين، بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، حيث تصدى لهم الأهالي، واندلعت مواجهات في البلدة.



وقال رئيس بلدية قصرة محمد جابر، إن عشرات المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "يش كودش" هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من البلدة، وأن لجان الحراسة والطوارئ تصدت لهم، وفق (وفا).



وأضاف أن جيش الاحتلال تدخل لحماية المستوطنين، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، حيث تشهد البلدة في هذه الأثناء مواجهات عنيفة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.



وأفاد جابر بأن المستوطنين استغلوا التزام المواطنين بالحجر المنزلي، بعد إصابة ثلاثة مواطنين بفيروس "كورونا" لتنفيذ هجومهم، وأن لجان الحراسة جاهزة لحماية القرية.