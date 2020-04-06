مركز حقوقي يطالب بتوفير الرعاية الصحية الملائمة لحماية الأسرى الفلسطينيين من (كورونا)

ويقول المركز في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه في "بتاريخ" 5 نيسان/أبريل 2020، وجه المركز رسالةً عاجلة إلى كل من وزارة الجيش الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، طالبهما فيها بتوفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي الملائمَيـْن للأسرى الفلسطينيين وبشكل فوري وعاجل، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحتياطية والوقائية لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس (كورونا) "COVID 19"، وذلك وفقًا للمسؤولية الملقاة على عاتق السلطات الإسرائيلية المحتلة بموجب القانون الإنساني الدولي، والمتعلقة بحياة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.





كما طالبهما بضرورة الإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال.



كما وجّه المركز رسالة ثالثة إلى رابطة أطباء لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التعاون المشترك؛ طالب فيها بضرورة التدخل وتوفير لجنة طبية مكونة من أطباء متخصصين من أجل متابعة الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والعمل على زيارتهم بشكل دوري لمتابعة أوضاعهم الصحية وللتأكد من تلقيهم للرعاية الطبية الملائمة.



وتأتي هذه الرسائل في ضوء منع محامي المركز المنتدب من زيارة المعتقلين، ومنع ذويهم من زيارتهم، والاطمئنان عليهم، وفي ضوء قلق المركز من تفشي الفيروس في أوساط الأسرى الفلسطينيين، والمخاطر التي قد تحدق بأكثر من (5000) معتقل، بينهم (180) طفلاً، و(43) امرأة، و(700) مريض، ما يُنذر بمأساة وكارثة إنسانية حقيقية.



رام الله - دنيا الوطنوجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رسالتين إلى وزارة الجيش الإسرائيلية، وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، ورسالة ثالثة إلى رابطة أطباء لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهوده الرامية لحماية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من خطر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.