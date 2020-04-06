شاهد: "الأشغال" بغزة تجهز 100 غرفة خرسانية متنقلة محكمة العزل لمصابي (كورونا)

















رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، م. ناجي سرحان أن وزارته تواصل أعمالها في تجهيز 100غرفة خرسانية متنقلة محكمة العزل ومجهزة بالكامل لاستيعاب حالات فيروس (كورونا) سيتم الانتهاء منها خلال الأيام القريبة القادمة، كما شاركت الوزارة في تجهيز 500 غرفة عزل محكمة في رفح وشمال القطاع .وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن طواقم الوزارة عملت من بداية ضمن إجراءات مواجهة فيروس (كورونا) حيث قامت بتجهيز 56 غرفة عزل تجهيزا كاملا في معبر رفح وتسليمها لوزارة الصحة لاستيعاب الحالات الوافدة للقطاع ضمن الحجر الصحي في إطار السياسات الوقائية الاحترازية لحماية قطاع غزة من هذا الوباءوأضاف: أن طواقم وزارة الأشغال الهندسية والفنية بتجهيز غرف العناية المكثفة داخل معبر رفح وملحقات هذه الغرف، مشيرا إلى أن آليات ومعدات الوزارة عملت على مدار الساعة في تسوية أراضي مشافي الحجر الصحي في رفح وشمال قطاع غزة.وشدد سرحان أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تشارك في كافة اجتماعات لجان الطوارئ الحكومية وتنسق مع كافة الهيئات بخصوص مواجهة هذا الوباء وحماية القطاع منه.وأوضح أن الوزارة تعمل بنظام الطوارئ وقامت بتفعيل الخدمات الالكترونية في إطار العمل عن بعد واستمرار تقديم الخدمات للجمهور الكريم.وبين وكيل وزارة الأشغال بغزة، أنه تم تعقيم مرافق وأقسام الوزارة واتخاذ إجراءات الوقاية للموظفين وتجهيز أمكان معزولة للاستقبال الجمهور في الخدمات الطارئة في إطار حرص الوزارة على استمرار خدماتها لأبناء شعبنا الفلسطيني.وأكد على أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية يعملون على مدار الساعة من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني ومواصلة أعمال الوزارة بنظام الطوارئ.وتمنى سرحان السلامة والمعافاة الدائمة لأبناء شعبنا الفلسطيني كافة من هذه الجانحة وأن تمضي الأيام القادمة على أبناء شعبنا الفلسطيني دون تسجيل أية حالات إصابة جديدة بهذا الوباء العالمي، داعيا أبناء شعبنا لاتباع تعليمات وتوجيهات الوقاية التي تصدر من الجهات الحكومية المختصة.