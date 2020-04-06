"الاقتصاد" تحذر من صفحات مزورة تحمل اسمها



وأكدت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها تدير صفحة رسمية على موقع فيسبوك تحمل اسم وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية Ministry of National Economy على الرابط https://www.facebook.com/MNEPalestine/ وهي صفحة موثقة من قبل شركة (فيسبوك).





ودعت الوزارة المواطنين عدم التعامل والتعاطي مع هذه الصفحات المزورة مؤكدة إنها لا تتحمل اي مسؤولية عن المعلومات أو أخبار تُنشر على صفحات أخرى تحمل اسمها.

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، من بعض الصفحات المزورة على موقع فيسبوك التي تنتحل اسمها وتقوم بنشر اخبار مفبركة تضلل الجمهور.