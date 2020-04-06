محكمة الاحتلال تمدد اعتقال محافظ القدس رغم قرار الإفراج عنه

عدنان غيث

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رام الله - دنيا الوطن

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال محافظ القدس، عدنان غيث، رغم وجود قرار سابق بالإفراج عنه، عقب اعتراض مخابرات الاحتلال على إطلاق سراحه، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان محافظ القدس اعتقل أمس من منزله، وتم تمديد اعتقاله حتى اليوم، وصدر قرار بالإفراج عنه، لكن مخابرات الاحتلال اعترضت على القرار، وتم تمديد اعتقاله حتى يوم غد.



يشار إلى أنها المرة الـ 17 التي يعتقل فيها الاحتلال غيث منذ توليه مهامه كمحافظ للقدس.