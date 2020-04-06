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شؤون فلسطينية

طالع: أعداد الإصابات والوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

طالع: أعداد الإصابات والوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم
جالية فلسطينية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الاثنين، تفاصيل وإحصائيات بشأن وفيات ومصابي فيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية في جميع أنحاء العالم.

وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه في ضوء المتابعات التي يُجريها طاقم العمل المُصغر في وزارة الخارجية والمغتربين وعلى مدار الساعة لأوضاع جالياتنا وطلبتنا وفي ضوء التقارير اليومية التي تصدر عن الوزارة بهذا الخصوص، نضع أمام شعبنا الإحصائيات التي توفرت لديها حتى هذه اللحظة، عن عدد الإصابات والوفيات والمشتبه بها والمتعافية، وتلك التي في المشافي والحجر المنزلي الصحي حول العالم، كما يتضح من الجدول المرفق.
 

التوزيع السياسي والجغرافيالاقامةالسفارةعدد الاصاباتعدد الوفياتالمشتبه بهاالمتعافيةبالمشفيحجر منزلياصابات - لا اصاباتوفيات
الدول العربيةمقيمسفارة دولة فلسطين - قطر400040يوجد اصاباتلا يوجد وفيات
الدول العربيةمقيمسفارة دولة فلسطين - الجمهورية الجزائرية211001يوجد اصاباتيوجد وفيات
الدول العربيةمقيمسفارة دولة فلسطين - المملكة الاردنية200200يوجد اصاباتلا يوجد وفيات
الدول العربيةمقيمسفارة دولة فلسطين - الامارات العربية المتحدة600060يوجد اصاباتلا يوجد وفيات
امريكا اللاتنيةمقيمسفارة دولة فلسطين - تشيلي11غير مؤكد1001يوجد اصاباتلا يوجد وفيات
امريكا اللاتنيةمقيمسفارة دولة فلسطين - البرازيل500005يوجد اصاباتلا يوجد وفيات
اوروبامقيمسفارة دولة فلسطين - النرويج60


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