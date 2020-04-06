طالع: أعداد الإصابات والوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

التوزيع السياسي والجغرافي الاقامة السفارة عدد الاصابات عدد الوفيات المشتبه بها المتعافية بالمشفي حجر منزلي اصابات - لا اصابات وفيات الدول العربية مقيم سفارة دولة فلسطين - قطر 4 0 0 0 4 0 يوجد اصابات لا يوجد وفيات الدول العربية مقيم سفارة دولة فلسطين - الجمهورية الجزائرية 2 1 1 0 0 1 يوجد اصابات يوجد وفيات الدول العربية مقيم سفارة دولة فلسطين - المملكة الاردنية 2 0 0 2 0 0 يوجد اصابات لا يوجد وفيات الدول العربية مقيم سفارة دولة فلسطين - الامارات العربية المتحدة 6 0 0 0 6 0 يوجد اصابات لا يوجد وفيات امريكا اللاتنية مقيم سفارة دولة فلسطين - تشيلي 1 1غير مؤكد 1 0 0 1 يوجد اصابات لا يوجد وفيات امريكا اللاتنية مقيم سفارة دولة فلسطين - البرازيل 5 0 0 0 0 5 يوجد اصابات لا يوجد وفيات اوروبا مقيم سفارة دولة فلسطين - النرويج 6 0

وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه في ضوء المتابعات التي يُجريها طاقم العمل المُصغر في وزارة الخارجية والمغتربين وعلى مدار الساعة لأوضاع جالياتنا وطلبتنا وفي ضوء التقارير اليومية التي تصدر عن الوزارة بهذا الخصوص، نضع أمام شعبنا الإحصائيات التي توفرت لديها حتى هذه اللحظة، عن عدد الإصابات والوفيات والمشتبه بها والمتعافية، وتلك التي في المشافي والحجر المنزلي الصحي حول العالم، كما يتضح من الجدول المرفق.