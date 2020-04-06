اكتشاف 277 حالة إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف 277 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل الإجمالي إلى 2076 حالة.



وأكدت تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل عدد الوفيات إلى 11، حيث تم تسجيل حالة الوفاة لمقيم آسيوي.



وأفادت الوزارة وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية، أن 23 حالة جديدة تعافوا من فيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 167



وأكدت وزارة الصحة الإماراتية، أن أعداد المصابين بفيروس (كورونا) دليل على القدرة على اكتشاف المرض بشكل سريع.