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السعودية تسجل أقل معدل يومي لارتفاع إصابات (كورونا) خلال الشهر الجاري

السعودية تسجل أقل معدل يومي لارتفاع إصابات (كورونا) خلال الشهر الجاري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع كبير لهذا المعدل الذي بلغ سابقا 206 حالات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 138 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2523 مصابا بعد أن كانت على مستوى 2385 أمس الأحد.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع كبير في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس المسجلة خلال يوم، حيث بلغ هذا المعدل في الإحصائية السابقة 206 حالات.

كما يعتبر المعدل المسجل اليوم الأقل في أبريل، حيث سجل يوم الأول من نيسان/أبريل 157 إصابة، وفي 2 أبريل 165، وفي 3 أبريل 154، وفي 4 أبريل 140، وفي 5 أبريل 206.

وفي غضون ذلك، أفاد العبد العالي بتسجيل 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض في البلاد، مبينا أن العدد العام للمتوفين وصل بذلك إلى نقطة 38.

كما ذكر أنه تم رصد 63 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالفيروس، وبلغت حصيلة المتعافين 551 حالة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية على أن عدوى فيروس كورونا لا ترتبط بعمر محدد، لكن المضاعفات قد تكون أقوى لدى كبار السن.

وأكد العبد العالي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات وعدم الخروج من المنازل لمنع انتشار الوباء.

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