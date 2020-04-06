"الاقتصاد" تغلق ثلاثة مشاغل خياطة غير مرخصة وتحيل تاجراً للنيابة العامة

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، ثلاثة مشاغل غير مرخصة في محافظات طولكرم ونابلس والخليل تعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.



وضبطت طواقم الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية 10 آلاف كمامة و1100 بدلة طبية غير مطابقة للمواصفات أثناء جولاتها الميدانية البالغة 24 زيارة رقابية تم خلالها زيارة 164 محال تجاري وإحالة تاجر من مدينة رام الله للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم الالتزام بالسقف السعري المحدد.



وأخطرت الوزارة عدد من المحال التجارية لتصويب وضعها القانوني، كما ضبطت طواقمها والضابطة الجمركية في مدينة طولكرم مواد تموينية منتهية الصلاحية وتم اتخاذ الاجراء القانوني المتبع كما تعاملت الطواقم مع 29 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129 وصفحة الوزارة الرسمية (فيسبوك).