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دولي

أمريكا ترد على أنباء تورطها بـ "قرصنة" الكمامات الألمانية

أمريكا ترد على أنباء تورطها بـ "قرصنة" الكمامات الألمانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في تايلاند، إن الولايات المتحدة ليست على علم بشحنة كمامات كانت متجهة إلى ألمانيا، واتهمها مسؤولون في برلين بتحويل مسارها في مطار بانكوك.

وجاء التعليق بعد أن قال وزير الداخلية في برلين أندرياس جيزيل، يوم الجمعة، إن طلبية تضم 200 ألف كمامة كانت متجهة إلى ألمانيا تمت "مصادرتها" في بانكوك، وتحويل وجهتها إلى الولايات المتحدة ووصف ذلك بأنه "من أعمال القرصنة الحديثة"، وفق وكالة (سبوتنك). 

وقالت جيليان بوناردو المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في بانكوك لوكالة "رويترز": "حكومة الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء لتحويل مسار أي إمدادات من شركة 3إم كانت متجهة إلى ألمانيا ولسنا على علم بمثل هذه الشحنة".

وأضافت: "ما زلنا نشعر بالقلق من المحاولات المنتشرة لتشتيت الجهود الدولية عن طريق حملات المعلومات المضللة التي تفتقر لأي مصدر".

وجاء الاتهام بتحويل مسار شحنة الكمامات في وقت تتهافت فيه الدول على تأمين الحصول على معدات الحماية الطبية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتفيد إحصاءات "رويترز" بوجود أكثر من 1.25 مليون حالة إصابة بالفيروس على مستوى العالم و68400 حالة وفاة في 211 دولة ومنطقة حتى صباح اليوم الاثنين.

ورغم قول جيزيل، يوم الجمعة، إن الشحنة جرت مصادرتها في مطار بانكوك تراجع مكتبه في اليوم التالي، قائلا إنه ما زال يحاول توضيح ملابسات كيف تم تحويل مسار الكمامات التي طُلبت من شركة ألمانية للبيع بالجملة وليس من شركة 3إم.

وقالت متحدثة باسم 3إم لـ"رويترز" إن الشركة ليس لديها أي دليل على أن منتجاتها صودرت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت: "ليس هناك أي أعمال قرصنة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏

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