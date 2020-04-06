سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهًا بخصوص الطلبة الدارسين بمصر

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، تنويهًا بخصوص الطلبة المتواجدين في الجانب المصري.



وقالت السفارة، في بيان وصل "دنيا الوطن": إنه "بعد ورود تساؤلات عدة من الطلبة الدارسين في جمهورية مصر العربية وذويهم الكِرام، فإن السفارة والجهات الحكومية الرسمية الفلسطينية تتابع على مدار الساعة جهود عودة الطلبة الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية ولدول أخرى، والتي يتعذر حتى اللحظة تنفيذها بسبب إغلاق الأجواء وتوقف حركة الطيران".



وأكدت السفارة أنه في حالة ورود أية أخبار جديدة ستقوم بنشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية وعبر وسائل التواصل الخاصة بالسفارة، كما تطلب السفارة من الطلبة توخي الحيطة والحذر من بعض الإدعاءات بالعمل على تسفيرهم دون الطرق الرسمية.