الاحتلال يفكك "بركسا" ويستولي على "كونتينر" جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على (كونتينر) لنقل البضائع، وفككت (بركسا) يستخدم لبيع الخردة، في خربة قلقس جنوب مدينة الخليل.



وأفاد الوكالة الرسمية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت الخربة، برفقة الآليات الثقيلة، واستولت على (الكونتينر) وفككت (بركسا) تعود ملكيتهما للمواطن محمد أبو سنينة.