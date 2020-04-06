وزير الحكم المحلي يصرف 215 ألف شيكل لصالح عمال النظافة ببلدية غزة



وأكد الصالح ان هذه دفعة لعمال بلدية مدينة غزة، وسيتم تحويل دفعات اخرى لباقي بلديات القطاع تباعا، واضاف اننا مستمرون بالعمل في القطاع دون انقطاع طوال السنوات السابقة، ونقوم بتنفيذ المشاريع الحيوية والتطويرية في الكثير من المجالات، فمن خلال صندوق تطوير واقراض البلديات نفذنا 141 مشروعا بقيمة تزيد عن 20 مليون دولار في عام 2019 فقط، اضافة الى مشاريع اخرى من خلال الصناديق العربية ومنحة البنك الاسلامي ومنحة البنك الدولي، بالتوازي مع ما نقوم به في المحافظات الشمالية، فنحن وطن واحد وشعب واحد.



واوضح الصالح ان جهود كبيرة تبذل لتجنيد الاموال من كافة الجهات لتنفيذ المزيد من المشاريع هذا العام.



واشاد الصالح بالدور الذي يقوم به موظفي الخدمات في الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة ومكبات النفايات في الضفة وغزة، في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، يواجهون المخاطر من اجل بقاء فلسطين سليمة ونظيفة.



رام الله - دنيا الوطنصادق مجدي الصالح وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس ادارة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، على صرف وتحويل مبلع 215 الف شيكل لعمال النظافة وتحسين والوضع البيئي في مدينة غزة.