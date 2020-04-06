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شؤون فلسطينية

موقع إسرائيلي: سيتم إرسال المعدات اللازمة لمواجهة (كورونا) لقطاع غزة خلال أيام

موقع إسرائيلي: سيتم إرسال المعدات اللازمة لمواجهة (كورونا) لقطاع غزة خلال أيام
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين: إنه سيتم خلال الأيام المقبلة، إرسال المعدات اللازمة لمواجهة (كورونا) إلى قطاع غزة.

وقال موقع (كالكالست) الإسرائيلي: إن "شركة (BGI) الصينية لتسلسل الجينيوم وشركة الـ (DNA) وعلم الوراثة الصينية، وشركة (AID Genomics) الإسرائيلية، يعلنون عن مشروع إقامة مختبر لإجراء 3000 فحص كورونا يوميا لسكان قطاع غزة.

وأضاف الموقع: "لذلك سيتم إرسال وفد خلال الأيام القادمة بالمعدات اللازمة لذلك من الجهات المانحة".

وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، هدد قبل عدة أيام إسرائيل حال لم ترسل معدات الوقاية من فيروس (كورونا) إلى قطاع غزة، بما فيها أجهزة التنفس، وقال: ""سنقطع النفس عن 6 مليون صهيوني وسنأخذ ما نريده خاوة".

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