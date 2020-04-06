منظمة دولية: تعليق عمل وكالة (رويترز) في العراق جزء من قمع حرية الإعلام

وكالة رويترز

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رام الله - دنيا الوطن

دانت مؤسسة (سكاي لاين) الدولية بشدة قرار السلطات العراقية تعليق عمل وكالة (رويترز) العالمية للأنباء لمدة ثلاثة أشهر، واعتبرته جزء من القمع الممنهج لحرية الإعلام في البلاد.



وقالت المؤسسة الدولية التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، في بيان وصل "دنيا الوطن": إن القرار المذكور يظهر بوضوح أن السلطات في العراق لا تتسامح مع تغطية إعلامية حساسة وتسعى لفرض ما يتناسب مع رؤيتها فقط على المجتمع.



وصدر تعليق عمل وكالة (رويترز) وتغريهما ماليا من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بعد نشر الوكالة تقريراً يفيد بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق أكبر من التي تعلنها السلطات.



وقالت الهيئة العراقية: إن تقرير (رويترز) "يهدد الأمن المجتمعي"، وهو أمر تستهجنه (سكاي لاين) وتعتبره محاولة لحجب المعلومات والتغطية على قصور في الأداء الحكومي في مواجهة الأزمات بما فيها أزمة جائحة كورونا الحالية، وفق تعبيرها.



وقالت (سكاي لاين): إن تعليق عمل وكالة دولية للأنباء هجوم على حرية الصحافة وتعددية الاعلام، وإذا كانت بعض معلومات رويترز خاطئة بإمكان السلطات العراقية استخدام حق الرد وتقديم حجج منطقية لتفنيد ذلك.



وأبرزت المؤسسة الدولية أن العراق يشهد منذ سنوات سلسلة من الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية فضلا عن قيود واسعة على حرية الرأي والتعبير والحق في نشر المعلومات.



وأكدت أنه في هذا الوقت المشحون بالتوتر والقلق على الصحة العامة بفعل تفشي جائحة كورونا فإن من واجب السلطات ضمان الالتزام بالشفافية وتدفق المعلومات الدقيقة والتمسك المبادئ الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك حرية الإعلام.



وشددت (سكاي لاين) على أن المضايقات التي تتعرض لها وسائل الإعلام في العراق تشكل خطراً دائماً على وجود وسائل إعلام حرة في البلاد ما يتطلب التراجع عن قرار تعليق عمل وكالة رويترز والسماح بعودة القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الأخرى التي تم إغلاقها سابقا.