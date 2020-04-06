ارتفاع عدد الوفيات في إسرائيل جراء (كورونا) إلى 55

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عصر اليوم الاثنين، عن وفاة مسنيّن إسرائيليين اثنين (رجل وإمرأة، جراء إصابتهما بفيروس (كورونا).



وقالت الصحة الإسرائيلية، في تصريح مقتضب: ارتفع عدد الوفيات من (كورونا) إلى 55، بعدما أفاد مستشفى (شعاري تصيدك) عن وفاة إسرائيلية 91 عامًا، وإسرائيلي 77 عامًا.



وكانت وزارة الجيش الإسرائيلي، أكدت صباح اليوم الاثنين، وصول مطار (بن غوريون) الطائرة الأولى ضمن القطار الجوي التابع لشركة (إلعال) على متنها حوالي 20 طنًا من المعدات الطبية الضرورية.



وأوضحت، وزارة الجيش، أن الشحنة قادمة من الصين، حيث تحتوي على الكثير من المعدات، كما أقلعت الطائرة الثانية صباح اليوم من الصين، وستهبط في مطار بن غوريون ظهراً، والطائرة الثالثة، تشق طريقها حاليًا من إسرائيل إلى الصين.