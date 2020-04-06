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شؤون فلسطينية

أوقاف غزة: تمديد إيقاف صلاة الجماعة والجمعة لمدة أسبوعين إضافيين

أوقاف غزة: تمديد إيقاف صلاة الجماعة والجمعة لمدة أسبوعين إضافيين
المسجد العمري بغزة
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، تمديد إيقاف صلاة الجماعة والجمعة في المساجد لمدة أسبوعين إضافيين اعتبارًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2020م، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع العلماء والمفتين وأهل الاختصاص في قطاع غزة، وفي ضوء المستجدات والتقديرات من الجهات الاختصاصية.

 وقالت وزارة الأوقاف في بيان وصل "دنيا الوطن": إنه "بعد المشاورة توصل المجتمعون إلى أن مخاطر الوباء ما زالت قائمة، مما يتطلب الاستمرار في إجراءات الوقاية والسلامة، وعليه تقرر تمديد إيقاف صلاة الجماعة والجمعة في المساجد لمدة أسبوعين من تاريخه، ورفع الأذان في أوقاته المعلومة، مع المنادة عقب الانتهاء من كامل ألفاظ الأذان بالصلاة في البيوت".

 وأضافت: "سيسمح استثناءً بصلاة الجماعة في المسجد للإمام والمؤذن والآذن فقط؛ لإبقاء الشعيرة قائمة بأقل عددٍ مقبولٍ شرعًا، مع أهمية التزام الإجراءات الوقائية التي سبق التنصيص عليها في بيانات سابقة".

 ودعت الوزارة المواطنين إلى المحافظة على صلاة الجماعة في البيوت، والقنوت في الصلوات المفروضة، والتزام البيوت وعدم الخروج إلا للحاجة الحقيقية، وترك التجمع في المرافق العامة والأسواق والمناسبات الاجتماعية.

 ونوهت إلى أن عدم الالتزام بالتوجيهات الصحية المتعلقة بالوقاية، وإبقاء التجمعات العامة، يعد مخالفة شرعية، وتفريطًا يستوجب العقوبة والزجر. وأن التزام المواطنين بها يعد من الواجبات الشرعية.

ودعت وزارة الأوقاف الجهات الحكومية المختصة لتكثيف الإجراءات الاحتياطية والحزم مع المخالفين المتهاونين الذين يعرضون المجتمع للخطر، مشيرةً إلى أنه سيعاد تقدير الموقف خلال المدة المذكورة في ضوء المستجدات وتوجيهات المختصين.

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