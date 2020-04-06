السعودية تُسجّل 61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19).



وأشارت الصحة السعودية في بيان رسمي، إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة، ارتفع إلى 2463 شخصاً.



كما أن إجمالي الوفيات في السعودية، وصل إلى 34 حالة حتى الآن.