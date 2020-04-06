موظفو مجموعة بنك فلسطين يساهمون بـ 500 ألف شيكل لمساندة جهود مكافحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن موظفو مجموعة بنك فلسطين المالية، والتي تضم (بنك فلسطين، البنك الإسلامي العربي، شركة (PalPay)، شركة الوساطة للأوراق المالية) عن مساهمتهم بقيمة يوم عمل لدعم الجهود المبذولة من جانب الحكومة الفلسطينية وشركائها للوقاية والحد من تفشي وباء (كورونا) في فلسطين.



وتبلغ قيمة التبرع، الذي بادر إليه موظفو المجموعة 500 ألف شيكل، مقدمة من حوالي 2500 موظف وموظفة، يعملون في مجموعة بنك فلسطين على اختلاف شركاتها ومكاتبها التمثلية في خارج الوطن، وسيكون هذا التبرع جزءاً من تبرع مجموعة بنك فلسطين لصندوق (وقفة عز) البالغ 3 ملايين شيكل بحصيلة إجمالية، تصل إلى 3.5 مليون شيكل، سيتم تقديمها من جانب مجموعة بنك فلسطين، وموظفيها لصالح الصندوق، فيما سيتم توزيع المبالغ الأخرى، التي تم الإعلان عنها لصالح مشاريع دعم الجهود الحكومية والإغاثية.



وتأتي هذه المساهمة، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وتعبيراً من موظفي المجموعة في ظل هذه الظروف الصعبة، التي يعيشها أبناء شعبنا، وإغلاق المصانع، وتوقف الأعمال والمشاريع والمحلات التجارية، ودعم الشرائح الأكثر احتياجاً، ومد يد العون لمن تقطعت أرزاقهم خلال هذه الفترة؛ للوقوف بجانبهم ومساندتهم للصمود، حيث سيتم تحويل المبالغ إلى حساب صندوق "وقفة عز".



وعبرت إدراة المجموعة، عن فخرها بالجهود التي تبذلها طواقمها ولمبادرتهم، مؤكدة على سعيها لخدمة أبناء شعبنا في كل الظروف؛ لنكون جزءاً لا يتجزأ من بناء الوطن وحمايته الاجتماعية والاقتصادية، حيث وصل مجموع ما قدمته المجموعة مع الموظفين، وشبكة علاقاتها إلى 7 ملايين شيكل حتى تاريخه، في حين تستمر جهودها لحشد مبالغ أخرى، يمكن تقديمها لإسناد القطاع الصحي والإغاثي في فلسطين.