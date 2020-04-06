عاجل

  • أوقاف غزة: تمديد إيقاف صلاة الجماعة والجمعة لمدة أسبوعين إضافيين

شؤون فلسطينية

موظفو مجموعة بنك فلسطين يساهمون بـ 500 ألف شيكل لمساندة جهود مكافحة (كورونا)

موظفو مجموعة بنك فلسطين يساهمون بـ 500 ألف شيكل لمساندة جهود مكافحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موظفو مجموعة بنك فلسطين المالية، والتي تضم (بنك فلسطين، البنك الإسلامي العربي، شركة (PalPay)، شركة الوساطة للأوراق المالية) عن مساهمتهم بقيمة يوم عمل لدعم الجهود المبذولة من جانب الحكومة الفلسطينية وشركائها للوقاية والحد من تفشي وباء (كورونا) في فلسطين.

وتبلغ قيمة التبرع، الذي بادر إليه موظفو المجموعة 500 ألف شيكل، مقدمة من حوالي 2500 موظف وموظفة، يعملون في مجموعة بنك فلسطين على اختلاف شركاتها ومكاتبها التمثلية في خارج الوطن، وسيكون هذا التبرع جزءاً من تبرع مجموعة بنك فلسطين لصندوق (وقفة عز) البالغ 3 ملايين شيكل بحصيلة إجمالية، تصل إلى 3.5 مليون شيكل، سيتم تقديمها من جانب مجموعة بنك فلسطين، وموظفيها لصالح الصندوق، فيما سيتم توزيع المبالغ الأخرى، التي تم الإعلان عنها لصالح مشاريع دعم الجهود الحكومية والإغاثية.

وتأتي هذه المساهمة، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وتعبيراً من موظفي المجموعة في ظل هذه الظروف الصعبة، التي يعيشها أبناء شعبنا، وإغلاق المصانع، وتوقف الأعمال والمشاريع والمحلات التجارية، ودعم الشرائح الأكثر احتياجاً، ومد يد العون لمن تقطعت أرزاقهم خلال هذه الفترة؛ للوقوف بجانبهم ومساندتهم للصمود، حيث سيتم تحويل المبالغ إلى حساب صندوق "وقفة عز".

وعبرت إدراة المجموعة، عن فخرها بالجهود التي تبذلها طواقمها ولمبادرتهم، مؤكدة على سعيها لخدمة أبناء شعبنا في كل الظروف؛ لنكون جزءاً لا يتجزأ من بناء الوطن وحمايته الاجتماعية والاقتصادية، حيث وصل مجموع ما قدمته المجموعة مع الموظفين، وشبكة علاقاتها إلى 7 ملايين شيكل حتى تاريخه، في حين تستمر جهودها لحشد مبالغ أخرى، يمكن تقديمها لإسناد القطاع الصحي والإغاثي في فلسطين.

أخبار ذات صلة

أوقاف غزة: تمديد إيقاف صلاة الجماعة والجمعة لمدة أسبوعين إضافيين

أوقاف غزة: تمديد إيقاف صلاة الجماعة والجمعة لمدة أسبوعين إضافيين

الأمن الوقائي يُغلق مصنعاً لمواد التعقيم ومسلخاً للدواجن بالخليل

الأمن الوقائي يُغلق مصنعاً لمواد التعقيم ومسلخاً للدواجن بالخليل

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الماليزي الجديد

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الماليزي الجديد

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا تُصدر بياناً لطلبتها حول آلية التعليم

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا تُصدر بياناً لطلبتها حول آلية التعليم

حمدونة: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكاد الوحيدة فى العالم من تتحفظ على الأسرى

حمدونة: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكاد الوحيدة فى العالم من تتحفظ على الأسرى

حملة (لستم وحدكم كلنا معكم) تدعو الأوروبيين للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى

حملة (لستم وحدكم كلنا معكم) تدعو الأوروبيين للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى

أوقاف غزة: سنُعلن الموقف الشرعي الخاص بصلاة الجمعة والجماعة مساء اليوم

أوقاف غزة: سنُعلن الموقف الشرعي الخاص بصلاة الجمعة والجماعة مساء اليوم

وزارة الاقتصاد تُحيل 13 مخالفًا للنيابة وتضبط سلعًا من إنتاج المستعمرات

وزارة الاقتصاد تُحيل 13 مخالفًا للنيابة وتضبط سلعًا من إنتاج المستعمرات

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

الأمن الوقائي يُغلق مصنعاً لمواد التعقيم ومسلخاً للدواجن بالخليل

الأمن الوقائي يُغلق مصنعاً لمواد التعقيم ومسلخاً للدواجن بالخليل

موظفو مجموعة بنك فلسطين يساهمون بـ 500 ألف شيكل لمساندة جهود مكافحة (كورونا)

موظفو مجموعة بنك فلسطين يساهمون بـ 500 ألف شيكل لمساندة جهود مكافحة (كورونا)

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الماليزي الجديد

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الماليزي الجديد

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا تُصدر بياناً لطلبتها حول آلية التعليم

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا تُصدر بياناً لطلبتها حول آلية التعليم

حمدونة: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكاد الوحيدة فى العالم من تتحفظ على الأسرى

حمدونة: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكاد الوحيدة فى العالم من تتحفظ على الأسرى

أوقاف غزة: سنُعلن الموقف الشرعي الخاص بصلاة الجمعة والجماعة مساء اليوم

أوقاف غزة: سنُعلن الموقف الشرعي الخاص بصلاة الجمعة والجماعة مساء اليوم

وزارة الاقتصاد تُحيل 13 مخالفًا للنيابة وتضبط سلعًا من إنتاج المستعمرات

وزارة الاقتصاد تُحيل 13 مخالفًا للنيابة وتضبط سلعًا من إنتاج المستعمرات

مستوطنون يعتدون على عائلة فلسطينية في الخليل

مستوطنون يعتدون على عائلة فلسطينية في الخليل

منوعات

عادل إمام ينضم إلى &#34;تيك توك&#34;.. ويتحدث عن أبنائه ويصفهم بطريقة غريبة

عادل إمام ينضم إلى "تيك توك".. ويتحدث عن أبنائه ويصفهم بطريقة غريبة

داليا مصطفى بموقف مُحرج بسبب صورة أرسلها صديقها لها

داليا مصطفى بموقف مُحرج بسبب صورة أرسلها صديقها لها

هيا الشعبيي تقصف جبهة حياة الفهد من وسط سوق الخضار بالكويت

هيا الشعبيي تقصف جبهة حياة الفهد من وسط سوق الخضار بالكويت

مُتابعة تتهم نادية الجندي بالعنصرية بسبب أحمد السقا.. كيف ردت؟

مُتابعة تتهم نادية الجندي بالعنصرية بسبب أحمد السقا.. كيف ردت؟

هالة سرحان تضع نفسها بموقف مُحرج بسبب &#34;كورونا&#34;

هالة سرحان تضع نفسها بموقف مُحرج بسبب "كورونا"

بعد 15 عاماً من البُعد.. مفاجأة حول علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون

بعد 15 عاماً من البُعد.. مفاجأة حول علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون

شاهد يوميات &#34;محمد صلاح ومكة&#34; في العزل المنزلي في قصره

شاهد يوميات "محمد صلاح ومكة" في العزل المنزلي في قصره

هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي: &#34;تكرهين الكويت وتثيري فتنة&#34;

هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي: "تكرهين الكويت وتثيري فتنة"

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم بارودي هاجمتني بسبب &#34;لايك&#34;

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم بارودي هاجمتني بسبب "لايك"

عربي

السعودية تُسجّل 61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تُسجّل 61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أبو غزالة: عدد اللاجئين الفلسطينيين يزيد عن 25 مليون شخص

أبو غزالة: عدد اللاجئين الفلسطينيين يزيد عن 25 مليون شخص

لأول مرة فى تونس.. ورقة نقدية جديدة بصورة امرأة

لأول مرة فى تونس.. ورقة نقدية جديدة بصورة امرأة

قوات السراج تقصف طائرة شحن تابعة لقوات حفتر قرب العاصمة الليبيبة

قوات السراج تقصف طائرة شحن تابعة لقوات حفتر قرب العاصمة الليبيبة