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شؤون فلسطينية

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الماليزي الجديد

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الماليزي الجديد
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
جرى اتصال هاتفي، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الماليزي الجديد، محيي الدين ياسين.

وهنأ الرئيس عباس، نظيره الماليزي، بتوليه منصبه الجديد، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الثنائية المميزة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وتمنى الرئيس، للحكومة والشعب الماليزي النجاح في مواجهة أزمة تفشي وباء فيروس (كورونا)، مؤكداً حرص دولة فلسطين، على مواصلة التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الماليزي، ثبات موقف بلاده في دعم القضية الفلسطينية، معرباً عن رغبته القوية في مواصلة العمل، لتطوير العلاقات القوية والمميزة بين البلدين.

وقدم رئيس الوزراء الماليزي، الدعوة للرئيس لزيارة ماليزيا، عقب انتهاء وباء (كورونا)، متمنياً للشعب الفلسطيني السلام والأمن، وتحقيق طموحاته، بالوحدة والحرية والاستقلال.

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