الجامعة العربية تدعو لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الأكثر عُرضة لخطر (كورونا)

وجهها إلى المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبير مارديني، على خطورة الأوضاع، التي يتعرض لها نحو (5) آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، في ظل تفشي الوباء في "إسرائيل"، وفق صحيفة (اليوم السابع).



وحذّر، من خطورة تفشي فيروس (كورونا) المستجد بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لافتًا إلى أن من بين الأسرى الفلسطينيين، عدد كبير من كبار السن، والمرضى، وأصحاب المناعة المتدنية، وهي الفئات الأكثر ضعفًا، وعُرضة للخطر في مواجهة فيروس (كورونا).



وانتقد في رسالته، اتخاذ سلطات الاحتلال، قرارها بالإفراج عن بعض السجناء الجنائيين من مواطنيها، فيما استثنت الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي يخالف معايير الإنسانية، وقواعد القانون الدولي في حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.



رام الله - دنيا الوطندعت جامعة الدول العربية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى مناشدة الاحتلال الإسرائيلي؛ لمراجعة مواقفها وسياساتها، واتخاذ قرار فوري، بإطلاق دفعاتٍ من الأسرى الأكثر عُرضة لخطر فيروس (كورونا)، تفاديًا لحدوث كارثة إنسانية.وأكّد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في رسالة