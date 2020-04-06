الجيش الإسرائيلي يستلم شحنات مُعدات (كورونا) من الصين

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الجيش الإسرائيلي، أنه وصلت صباح اليوم الاثنين، مطار (بن غوريون) الطائرة الأولى ضمن القطار الجوي التابع لشركة (إلعال) على متنها حوالي 20 طنًا من المعدات الطبية الضرورية.



وأوضحت، وزارة الجيش، أن الشحنة قادمة من الصين، حيث تحتوي على الكثير من المعدات، كما أقلعت الطائرة الثانية صباح اليوم من الصين، وستهبط في مطار بن غوريون ظهراً، والطائرة الثالثة، تشق طريقها حاليًا من إسرائيل إلى الصين.