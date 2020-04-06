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الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا تُصدر بياناً لطلبتها حول آلية التعليم

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا تُصدر بياناً لطلبتها حول آلية التعليم
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في خانيونس، جنوب قطاع غزة، على أنها مستمرة بالعمل ضمن منظومة التعليم الإلكتروني، باستخدام نظام (موديل) كمنصة رئيسية إلى جانب الاستفادة من التطبيقات الإلكترنية الأخرى، بما يخدم ويعزز آلية التواصل بين الطلبة والمحاضرين.

وأشارت الكلية ببيان لها، إلى أن وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية، ستعمل على تذليل كافة الصعوبات؛ لتسهيل استخدام النظام للطلبة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":

بداية تتقدم أسرة الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس بخالص التقدير والاعتزاز، وتثمن عزيمتكم وثباتكم في مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي تسود أرجاء الوطن والعالم أجمع في ظل انتشار فيروس كورونا، كما وتثمن دور أولياء الأمور الذين يبذلون كل الطاقات لتوفير كل ما يلزم من احتياجات لأبنائهم.

كما وتبرق بالتحية الكبيرة لأعضاء الهيئة التدريس والهيئة الإدارية في إنجاح المسيرة الأكاديمية بالكلية، وحرصهم على التواصل مع الطلبة باستخدام كافة وسائل التعليم الإلكتروني رغم التحديات المختلفة التي تواجه الجميع، والتزاماً من الكلية بالمرسوم الرئاسي، وقرار رئيس الوزراء بتمديد حالة الطوارئ حتى تاريخ 04/05/2020م وبناء على توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقرارات مجلس التعليم العالي، واستثمار للوقت للمضي بالمسيرة الأكاديمية للفصل الحالي (الثاني 2019/2020) باستخدام مختلف وسائل التعليم الإلكتروني وتقنيات التعلم عن بعد.

فإن الكلية إدارة الكلية تؤكد وقوفها إلى جانب أبنائنا الطلبة تقديراً للظروف الراهنة، حيث تم اتخاذ القرارات التالية لاجتياز التحدي الصعب ولمصلحة طلبتنا ومجتمعنا وذلك على النحو التالي:

1- التأكيد على الاستمرار بالعمل ضمن منظومة التعليم الإلكتروني باستخدام نظام موديل (Moodle) كمنصة رئيسية إلى جانب الاستفادة من التطبيقات الالكترونية الأخرى بما يخدم ويعزز ألية التواصل بين الطلبة والمحاضرين، وستقوم وحدة التعليم الالكتروني بالكلية بالعمل على تذليل أية صعوبات لتسهيل استخدام النظام.

2- يتم تأجيل المساقات العملية التي تحتاج إلى مختبرات ومعامل وورش إلى حين عودة الطلبة للكلية وحسب برنامج مخصص لذلك، وسيتم التعامل مع الجانب النظري من المساقات العملية وفق ألية محددة تتناسب ومحتوى المساق.

3- تكون ألية تقييم الطلبة في المساقات النظرية من خلال منظومة التعليم الإلكتروني والتي تشمل مدى تفاعل الطلبة مع المحاضرين وأداء الواجبات والتقارير والأبحاث والامتحانات القصيرة (Quiz) وأية وسيلة أخرى يراها المحاضر مناسبة.

4- تحسب علامات التقييم للمساق النظري من (100) علامة وذلك بتخصيص (60%) للأعمال والنشاطات الفصلية و (40%) لامتحان وأعمال نهاية الفصل.

5- ترصد علامة الماق للطالب (ناجح/ راسب)، والطالب الذي يحصل على علامة (50%) فأعلى في برنامج البكالوريوس ترصد له علامة (Pass) ولا تدخل في معدله التراكمي، وفي حال رغب الطالب احتساب علامة من (100) للمساق يمكنه التقدم بطلب غير مكتمل لحين عقد الامتحانات النهائية وفق ما تسمح به الظروف.

6- لا يحتسب الفصل الدراسي الحالي من عدد الفصول الدراسية لأغراض الخروج من التحذير الأكاديمي وذلك كحالة استثنائية تقديراً للظروف الحالية.

7- تؤكد إدارة الكلية لأبنائنا الطلبة بأنها ستكون إلى جانبهم في هذه الظروف الطارئة، وستبذل كل الطاقات لتسهيل العملية التعليمية مع مراعاة معايير الجودة في عملية تدريس محتوى المساقات حسب الخطة الدراسية.

8- بالنسبة للطلبة الذين لم يستكملوا تسجيلهم للفصل الحالي سيتم وضع الترتيبات اللازمة لإنهاء تسجيلهم خلال أسبوع ليتمكنوا من الالتحاق بالدراسة، وسيعلن لاحقاً بهذا الخصوص.

9- أية قضايا أكاديمية آخري ستقوم إدارة الكلية بدراستها والعمل على معالجتها من خلال الشؤون الأكاديمية والأقسام ذات الاختصاص وبما ييسر على الطلبة ويحفظ حقوقهم الأكاديمية.

وفي الختام، تؤكد إدارة الكلية بأنها ستعمل على خدمة طلبتها لإنجاح العملية التعليمية وبما يتوفر من وسائل وإمكانيات في ظل حالة الطوارئ المعلنة، وسنعمل سوياً على تذليل التحديات التي تواجهنا وبما يضمن حقوق طلبتنا وجودة مسيرتهم الأكاديمية.

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