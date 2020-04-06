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بـ 859 مليون دولار.. الشيخة موزة تشتري فندق (ريتز) لندن

بـ 859 مليون دولار.. الشيخة موزة تشتري فندق (ريتز) لندن
فندق (ريتز) لندن
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، اليوم الأحد، أن الشيخة موزة، زوجة أمير قطر السابق، اشترت فندق (ريتز) لندن.

وبحسب التقرير، الذي نقلته وكالة (بلومبرغ)، فقد تم الاستحواذ على الفندق من قبل مدير أموال بالنيابة عن الشيخة موزة بنت ناصر، رفيق حمد بن خليفة آل ثاني. 

وقالت الصحيفة: إن عائلة آل ثاني الملكية في قطر، تمتلك أكثر من 100 فندق فاخر حول العالم من خلال كيانات استثمارية مختلفة.

وأوضحت، أن القطريين، سيدفعون حوالي 700 مليون جنيه إسترليني (859 مليون دولار) لشراء (الريتز) والمبنى المجاور له.

وقالت الصحيفة اللندنية: إنها تواصلت مع مكتب الاتصالات الحكومية في قطر، حول هذا الموضوع، ولكن لم يكن هناك استجابة.

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