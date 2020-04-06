غانتس يُهدد نتنياهو: أمامك ساعة واحدة فقط

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رام الله - دنيا الوطن

وجه زعيم كتلة (أزرق أبيض)، بيني غانتس، صباح اليوم، رسالة تهديد إلى حزب (ليكود)، بحسب ما ذكرت قناة (كان).



ووفقاً للقناة، قال غانتس في رسالته "إذا لم يتم التوقيع على اتفاق بين (أزرق أبيض وليكود) في غضون ساعة واحدة، حول آخر ما تم مناقشته، فسيقدم قانونًا ضد بنيامين نتنياهو اليوم في (كنيست).



إلى ذلك، أوضحت القناة، أن كتلة أزرق أبيض، رفضت طلب ليكود تغيير القانون الخاص باختيار القضاة، وليس هناك نية تقديم تنازلات في هذه المسألة، أو منح ليكود حق الفيتو في هذا الملف.