عاجل

  • بلجيكا: 185 وفاة بفيروس كورونا ترفع الحصيلة إلى 1632

  • الخليل: الأمن الوقائي يغلق مصنعا لمواد التعقيم ومسلخا للدواجن

دولي

غانتس يُهدد نتنياهو: أمامك ساعة واحدة فقط

غانتس يُهدد نتنياهو: أمامك ساعة واحدة فقط
رام الله - دنيا الوطن
وجه زعيم كتلة (أزرق أبيض)، بيني غانتس، صباح اليوم، رسالة تهديد إلى حزب (ليكود)، بحسب ما ذكرت قناة (كان).

ووفقاً للقناة، قال غانتس في رسالته "إذا لم يتم التوقيع على اتفاق بين (أزرق أبيض وليكود) في غضون ساعة واحدة، حول آخر ما تم مناقشته، فسيقدم قانونًا ضد بنيامين نتنياهو اليوم في (كنيست).

إلى ذلك، أوضحت القناة، أن كتلة أزرق أبيض، رفضت طلب ليكود تغيير القانون الخاص باختيار القضاة، وليس هناك نية تقديم تنازلات في هذه المسألة، أو منح ليكود حق الفيتو في هذا الملف.

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يستلم شحنات مُعدات (كورونا) من الصين

الجيش الإسرائيلي يستلم شحنات مُعدات (كورونا) من الصين

مختصون: الكرة بملعب نتنياهو وسيشكل الحكومة الجديدة..و(غانتس) بطريقه لخارج الحلبة السياسية

مختصون: الكرة بملعب نتنياهو وسيشكل الحكومة الجديدة..و(غانتس) بطريقه لخارج الحلبة السياسية

20 مليون وظيفة مُهددة في أفريقيا بسبب وباء (كورونا)

20 مليون وظيفة مُهددة في أفريقيا بسبب وباء (كورونا)

مسؤولة أوروبية كبيرة تفقد منصبها لمخالفتها نصيحة قدمتها للمواطنيين حول (كورونا)

مسؤولة أوروبية كبيرة تفقد منصبها لمخالفتها نصيحة قدمتها للمواطنيين حول (كورونا)

شاهد: صور أكياس جثث ضحايا (كورونا) منتشرة بمستشفيات الولايات المتحدة

شاهد: صور أكياس جثث ضحايا (كورونا) منتشرة بمستشفيات الولايات المتحدة

&#34;أنباء سارة&#34; من ألمانيا بشأن إصابات (كورونا)

"أنباء سارة" من ألمانيا بشأن إصابات (كورونا)

رغم اتهامهم بنشر فيروس (كورونا).. ريفيلين ونتنياهو يدافعان عن يهود (الحريديم)

رغم اتهامهم بنشر فيروس (كورونا).. ريفيلين ونتنياهو يدافعان عن يهود (الحريديم)

علماء إسرائيليون يُعلنون عن تقدم بإنتاج دواء خاص بفيروس (كورونا)

علماء إسرائيليون يُعلنون عن تقدم بإنتاج دواء خاص بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

الأمن الوقائي يُغلق مصنعاً لمواد التعقيم ومسلخاً للدواجن بالخليل

الأمن الوقائي يُغلق مصنعاً لمواد التعقيم ومسلخاً للدواجن بالخليل

موظفو مجموعة بنك فلسطين يساهمون بـ 500 ألف شيكل لمساندة جهود مكافحة (كورونا)

موظفو مجموعة بنك فلسطين يساهمون بـ 500 ألف شيكل لمساندة جهود مكافحة (كورونا)

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الماليزي الجديد

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الماليزي الجديد

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا تُصدر بياناً لطلبتها حول آلية التعليم

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا تُصدر بياناً لطلبتها حول آلية التعليم

حمدونة: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكاد الوحيدة فى العالم من تتحفظ على الأسرى

حمدونة: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تكاد الوحيدة فى العالم من تتحفظ على الأسرى

أوقاف غزة: سنُعلن الموقف الشرعي الخاص بصلاة الجمعة والجماعة مساء اليوم

أوقاف غزة: سنُعلن الموقف الشرعي الخاص بصلاة الجمعة والجماعة مساء اليوم

وزارة الاقتصاد تُحيل 13 مخالفًا للنيابة وتضبط سلعًا من إنتاج المستعمرات

وزارة الاقتصاد تُحيل 13 مخالفًا للنيابة وتضبط سلعًا من إنتاج المستعمرات

مستوطنون يعتدون على عائلة فلسطينية في الخليل

مستوطنون يعتدون على عائلة فلسطينية في الخليل

منوعات

عادل إمام ينضم إلى &#34;تيك توك&#34;.. ويتحدث عن أبنائه ويصفهم بطريقة غريبة

عادل إمام ينضم إلى "تيك توك".. ويتحدث عن أبنائه ويصفهم بطريقة غريبة

داليا مصطفى بموقف مُحرج بسبب صورة أرسلها صديقها لها

داليا مصطفى بموقف مُحرج بسبب صورة أرسلها صديقها لها

هيا الشعبيي تقصف جبهة حياة الفهد من وسط سوق الخضار بالكويت

هيا الشعبيي تقصف جبهة حياة الفهد من وسط سوق الخضار بالكويت

مُتابعة تتهم نادية الجندي بالعنصرية بسبب أحمد السقا.. كيف ردت؟

مُتابعة تتهم نادية الجندي بالعنصرية بسبب أحمد السقا.. كيف ردت؟

هالة سرحان تضع نفسها بموقف مُحرج بسبب &#34;كورونا&#34;

هالة سرحان تضع نفسها بموقف مُحرج بسبب "كورونا"

بعد 15 عاماً من البُعد.. مفاجأة حول علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون

بعد 15 عاماً من البُعد.. مفاجأة حول علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون

شاهد يوميات &#34;محمد صلاح ومكة&#34; في العزل المنزلي في قصره

شاهد يوميات "محمد صلاح ومكة" في العزل المنزلي في قصره

هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي: &#34;تكرهين الكويت وتثيري فتنة&#34;

هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي: "تكرهين الكويت وتثيري فتنة"

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم بارودي هاجمتني بسبب &#34;لايك&#34;

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم بارودي هاجمتني بسبب "لايك"

عربي

أبو غزالة: عدد اللاجئين الفلسطينيين يزيد عن 25 مليون شخص

أبو غزالة: عدد اللاجئين الفلسطينيين يزيد عن 25 مليون شخص

لأول مرة فى تونس.. ورقة نقدية جديدة بصورة امرأة

لأول مرة فى تونس.. ورقة نقدية جديدة بصورة امرأة

قوات السراج تقصف طائرة شحن تابعة لقوات حفتر قرب العاصمة الليبيبة

قوات السراج تقصف طائرة شحن تابعة لقوات حفتر قرب العاصمة الليبيبة

العاهل الأردني يُوجه بدراسة إمكانية التدرج باستئناف عمل القطاعات الإنتاجية

العاهل الأردني يُوجه بدراسة إمكانية التدرج باستئناف عمل القطاعات الإنتاجية