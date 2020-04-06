أوقاف غزة: سنُعلن الموقف الشرعي الخاص بصلاة الجمعة والجماعة مساء اليوم

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، تنويهاً حول صلاة الجمعة والجماعة في القطاع.وقالت الوزارة في تصريح مقتضب، عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): "الموقف الشرعي الخاص بصلاة الجمعة والجماعات، سيتم الإعلان عنه مساء اليوم، خلال الإيجاز الصحفي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي لمواجهة فيروس (كورونا)".وأضافت: "يُرجى عدم الالتفات لأية معلومات، يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".