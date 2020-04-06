أوقاف غزة: سنُعلن الموقف الشرعي الخاص بصلاة الجمعة والجماعة مساء اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، تنويهاً حول صلاة الجمعة والجماعة في القطاع.
وقالت الوزارة في تصريح مقتضب، عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): "الموقف الشرعي الخاص بصلاة الجمعة والجماعات، سيتم الإعلان عنه مساء اليوم، خلال الإيجاز الصحفي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي لمواجهة فيروس (كورونا)".
وأضافت: "يُرجى عدم الالتفات لأية معلومات، يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، تنويهاً حول صلاة الجمعة والجماعة في القطاع.
وقالت الوزارة في تصريح مقتضب، عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): "الموقف الشرعي الخاص بصلاة الجمعة والجماعات، سيتم الإعلان عنه مساء اليوم، خلال الإيجاز الصحفي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي لمواجهة فيروس (كورونا)".
وأضافت: "يُرجى عدم الالتفات لأية معلومات، يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
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