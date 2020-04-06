وزارة الاقتصاد تُحيل 13 مخالفًا للنيابة وتضبط سلعًا من إنتاج المستعمرات

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رام الله - دنيا الوطن

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 13 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، بينهم خباز.



وقالت الاقتصاد في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": إن أغلب المخالفات، تركز حول عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي، الصادرة عن الوزارة.



وأشارت إلى أن طواقمها والأجهزة الأمنية، نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية، أكثر من 56 جولة تفتيشية على المحلات التجارية في مختلف المحافظات، تم خلالها زيارة 275 محلاً تجارياً، جرى خلالها إخطار العشرات منها؛ لتصويب وضعها القانوني، إضافة إلى سحب عينات من السلع، خاصة المعقمات والكمامات والألبسة الوقاية؛ لفحصها مخبرياً، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.



وضبطت طواقم الوزارة والأجهزة الأمنية 188 لوح خشب، و80 بروفايل حديد، وكمامات، وغرفة نوم، جميعها من إنتاج مستوطنة (بركان) المقامة على أراضي محافظة سلفيت.



وأتلفت طواقم الوزارة، وشركاؤها، ألباناً إسرائيلية منتهية الصلاحية، ونحو 3 آلاف كمامة، مخالفة للمواصفات والمقاييس، وكميات من السلع الغذائية، منتهية الصلاحية