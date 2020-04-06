20 مليون وظيفة مُهددة في أفريقيا بسبب وباء (كورونا)

ارشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت دراسة للاتحاد الإفريقي، بأن نحو 20 مليون وظيفة مُهددة في إفريقيا، بسبب وباء فيروس (كورونا) المستجد.



وقال الاتحاد الإفريقي، وفق وكالة (رويترز): إنه من المتوقع انكماش الاقتصاد في القارة 0.8% إلى 1.1% في العام 2020.



كما أنه من المتوقع، تراجع التجارة 35% من مستويات 2019، مع خسائر 270 مليار دولار، موضحاً أن الحكومات الإفريقية، قد تخسر ما بين 20 و30% من الإيرادات المالية، والتي تفيد التقديرات بأنها بلغت 500 مليار في 2019.



وأكد أنه من المتوقع، أن يختفي ما يصل إلى 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية.