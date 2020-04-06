جنود الاحتلال يبصقون على مركبات ومنازل المواطنين في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

قام جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بالقاء قاذورات، وبصقوا على أبواب المركبات والمنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد قال الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض: إن قوات كبيرة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منطقة صافا القريبة من تجمع مستوطنات (غوش عصيون) شمال الخليل، وألقى الجنود شارات ضوئية ملوثة بمادة لم يعرف طبيعتها وقاذورات وحقن وقفازات مستعملة بين منازل المواطنين، كما بصقوا على أبواب المركبات والمنازل، وشتموا المواطنين بعبارات عنصرية.



كما قام جنود الاحتلال، بفعل مشابه، بمحيط منزل الأسيرة المحررة فداء اخليل في البلدة، بصقوا وشتموا المواطنين في المنطقة، وبعد مغادرتهم قام متطوعو لجنة طوارئ بيت أمر بتعقيم المنطقتين بالكامل، وإتلاف وحرق جميع المواد التي ألقاها جنود الاحتلال الإسرائيلي.