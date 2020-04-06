مسؤولة أوروبية كبيرة تفقد منصبها لمخالفتها نصيحة قدمتها للمواطنيين حول (كورونا)

كاثرين كالديروود كبيرة مسؤولي الصحة في الحكومة الاسكتلندية

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رام الله - دنيا الوطن

استقالت كبيرة مسؤولي الصحة في الحكومة الاسكتلندية، كاثرين كالديروود، من منصبها، بعد أن أثارت حالة من الغضب في بريطانيا؛ لتجاهلها نصيحتها الخاصة بالبقاء في المنزل بسبب (كورونا).



وقالت كالديروود، حسب ما نقلت (بي بي سي): إنها ناقشت موقفها مع رئيس الوزراء، نيكولا ستورغن، وخلصت إلى أن موقفها لا يمكن الدفاع عنه.



وأضافت: "أجريت أنا والوزير الأول محادثة أخرى، هذا المساء، واتفقنا على أن التركيز المبرر على سلوكي، يخاطر بأن يصرف الانتباه عن الوظيفة البالغة الأهمية التي يتعين على الحكومة ومهنة الطب القيام بها؛ لإخراج البلاد من جائحة فيروسات التاجية، وأهم شيء، أن الناس في جميع أنحاء اسكتلندا، يعرفون ما يحتاجون إلى فعله للحد من انتشار هذا الفيروس، وهذا يعني أنه يجب أن يكون لديهم ثقة كاملة في أولئك الذين يقدمون لهم المشورة".