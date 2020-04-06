مستوطنون يعتدون على عائلة فلسطينية في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم الاثنين، على منزل في شارع الشهداء، وسط مدينة الخليل.



وقال المواطن زيدان الشرباتي، الذي يقطن المنزل، وفق ما نقلت وكالة (وفا): إن "المستوطنين تسللوا إلى سطح المنزل، الذي أعيش فيه أنا وشقيقي وعائلاتنا، تحت حماية جنود الاحتلال، وعبثوا بخزانات مياهنا، وأنزلوا العلم الفلسطيني من على سطح منزلنا، ورفعوا العلم الإسرائيلي مكانه، وعندما حاولنا مطاردتهم، هربوا صوب مستوطنة (بيت هداسا) المقامة على ممتلكات المواطنين وأراضيهم، عبر أسطح المنازل، وهم يوجهون الشتائم".



وأوضح قائلاً: "نحن متخوفون من صعود المستوطنين عبر الحقول والمباني إلى المنزل مجدداً، والعبث بأنابيب المياه، خاصة مع انتشار فيروس (كورونا)، وننتظر طواقم خاصة من البلدية؛ لتقوم بفحص المياه؛ للتحقق من صحتها وصلاحيتها للشرب".