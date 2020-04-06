الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة أسرى محررين من مدينة جنين، وبلدتي عرابة ويعبد، جنوب غرب المدينة.



وقالت مصادر محلية: إن جنود الاحتلال، اعتقلوا الأسير المحرر كفاح محمود حنتولي من منزل ذويه في حي خروبة في جنين، فيما اعتقلت قوة عسكرية أخرى، الأسيرين المحررين سامي زيد الكيلاني من بلدة يعبد، وفادي أبو صلاح من بلدة عرابة.