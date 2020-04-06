سفيرنا بكازاخستان: لا إصابات (كورونا) بالجالية.. وأسسنا صندوق (القدس تجمعنا) لدعم الموقوفين عن العمل

وقد وكل خوري، سفير فلسطين لدى الصين فريز مهداوي، بتقديم التبرعات العينية، بواقع عشرة آلاف جهاز فحص لكل من: سفراء لبنان والأردن ومصر وكزاخستان، بعد تأمين شرائها من جمهورية الصين الشعبية.

وكشف السفير الفلسطيني في كازاخستان، أن الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC) سامر خوري، تبرع بخمسين ألف جهاز فحص مخبري لفلسطين والأردن ولبنان ومصر وكازاخستان، بمعدل عشرة آلاف وحدة لكل بلد.