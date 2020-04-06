سفيرنا بكازاخستان: لا إصابات (كورونا) بالجالية.. وأسسنا صندوق (القدس تجمعنا) لدعم الموقوفين عن العمل
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
قال السفير الفلسطيني في كازاخستان، الدكتور منتصر أبو زيد: أن وضع الجالية بخير، ولا يوجد إصابات في صفوف الفلسطينيين.
وأضاف أبو زيد لـ"دنيا الوطن": " شكلنا لجنة أزمة ما بين السفارة الفلسطينية بكازاخستان والجالية، وأسسنا صندوقاً، اسمه (القدس تجمعنا) لمساعدة الفلسطينيين، الذين تضرروا بوقفهم عن العمل، وعائلات مستورة".
وكشف السفير الفلسطيني في كازاخستان، أن الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC) سامر خوري، تبرع بخمسين ألف جهاز فحص مخبري لفلسطين والأردن ولبنان ومصر وكازاخستان، بمعدل عشرة آلاف وحدة لكل بلد.
قال السفير الفلسطيني في كازاخستان، الدكتور منتصر أبو زيد: أن وضع الجالية بخير، ولا يوجد إصابات في صفوف الفلسطينيين.
وأضاف أبو زيد لـ"دنيا الوطن": " شكلنا لجنة أزمة ما بين السفارة الفلسطينية بكازاخستان والجالية، وأسسنا صندوقاً، اسمه (القدس تجمعنا) لمساعدة الفلسطينيين، الذين تضرروا بوقفهم عن العمل، وعائلات مستورة".
وكشف السفير الفلسطيني في كازاخستان، أن الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC) سامر خوري، تبرع بخمسين ألف جهاز فحص مخبري لفلسطين والأردن ولبنان ومصر وكازاخستان، بمعدل عشرة آلاف وحدة لكل بلد.
وقد وكل خوري، سفير فلسطين لدى الصين فريز مهداوي، بتقديم التبرعات العينية، بواقع عشرة آلاف جهاز فحص لكل من: سفراء لبنان والأردن ومصر وكزاخستان، بعد تأمين شرائها من جمهورية الصين الشعبية.
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