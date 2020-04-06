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شؤون فلسطينية

محافظ بيت لحم يُصدر تعليمات جديدة للبنوك لاستقبال المواطنين

محافظ بيت لحم يُصدر تعليمات جديدة للبنوك لاستقبال المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ بيت لحم، كامل حميد، عن تعليمات جديدة خاصة للبنوك؛ لاستقبال المواطنين، حسب المنطقة الجغرافية؛ لمنع الاكتظاظ.

وأشار حميد في تصريح اليوم الاثنين، إلى أنه تم توزيع المناطق على أيام الأسبوع، من خلال تخصيص يوم الاثنين لمدينة بيت لحم ومخيمات الدهيشة، وعايدة، والعزة، على أن يكون الثلاثاء لمناطق بيت جالا، وبيت ساحور، والدوحة، والخضر، ويوم الأربعاء للريفين الغربي والجنوبي، والخميس للريف الشرقي.

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