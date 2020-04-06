عاجل

  • ملحم: بدو وقطنة والجديرة وبيتونيا مناطق موبوءة بكورونا وهناك توصية من الصحة بإغلاقهم

  • هآرتس: تقدم في المفاوضات بين الليكود وكاحول لافان لتشكيل حكومة طوارئ وطنية

شؤون فلسطينية

غسان نمر: 40 طفلًا فلسطينيًَا أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ تفشي المرض

غسان نمر: 40 طفلًا فلسطينيًَا أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ تفشي المرض
رام الله - دنيا الوطن
أكد غسان نمر، المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، أنه يوجد خلية أزمة، تضم وزارات الداخلية والخارجية والشؤون المدنية والسياحة، لمتابعة وضع الطلاب، وكما شكلت لجان في السفارات لمتابعة أوضاع الطلاب، والجاليات الفلسطينية في الخارج.

وقال نمر في مؤتمر صحفي للحديث عن فيروس (كورونا) في فلسطين: إن 40 طفلًا مصاباً بفيروس (كورونا)، وأعمار المصابين بـ (كورونا) الجديد، ما فوق (60 سنة) عددهم 40 حالة، فيما أصيب 130 من الشباب، وهذا نجم عن التزاور بين الأسر.

وأوضح أن اللجان المحلية مرجعيتها المحافظ والقانون، وسيكون هناك محاسبة بخصوص التجاوزات، وضمن صندوق (وقفة عز) ومع وزارة التنمية الاجتماعية، سيكون هناك دراسة لوضع تأثير الفيروس على كل الفئات المتضررة.

وأضاف: بخصوص ما حدث أمس، تم تهريب مجموعة من العمال، وقامت قوات الأمن، بالتوجه للمنطقة، والأجهزة الأمنية تحاول الوصول لهم؛ لتضمن التزامهم بالحجر المنزلي، وهنا نطلب من العمال التعاون في هذا الخصوص.

وأشار إلى أنه لا يوجد هناك تقييد كامل للحركة، ولكن الموضوع يعود لكل محافظ، يدرس الوضع حسب تطور الأحداث، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ.

أخبار ذات صلة

وزارة الاقتصاد تُحيل 13 مخالفًا للنيابة وتضبط سلعًا من إنتاج المستعمرات

وزارة الاقتصاد تُحيل 13 مخالفًا للنيابة وتضبط سلعًا من إنتاج المستعمرات

جنود الاحتلال يبصقون على مركبات ومنازل المواطنين في الخليل

جنود الاحتلال يبصقون على مركبات ومنازل المواطنين في الخليل

مستوطنون يعتدون على عائلة فلسطينية في الخليل

مستوطنون يعتدون على عائلة فلسطينية في الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من جنين

الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من جنين

سفيرنا بكازاخستان: لا إصابات (كورونا) بالجالية.. وأسسنا صندوق (القدس تجمعنا) لدعم الموقوفين عن العمل

سفيرنا بكازاخستان: لا إصابات (كورونا) بالجالية.. وأسسنا صندوق (القدس تجمعنا) لدعم الموقوفين عن العمل

محافظ بيت لحم يُصدر تعليمات جديدة للبنوك لاستقبال المواطنين

محافظ بيت لحم يُصدر تعليمات جديدة للبنوك لاستقبال المواطنين

السفير ربعي: فلسطينيون من (التبليغ والدعوة) محجورون في باكستان.. وهذا مصير عودتهم للوطن

السفير ربعي: فلسطينيون من (التبليغ والدعوة) محجورون في باكستان.. وهذا مصير عودتهم للوطن

(إيسيسكو) تدعم قطاع التعليم الفلسطيني بتقنيات التعليم عن بُعد

(إيسيسكو) تدعم قطاع التعليم الفلسطيني بتقنيات التعليم عن بُعد

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تُحيل 13 مخالفًا للنيابة وتضبط سلعًا من إنتاج المستعمرات

وزارة الاقتصاد تُحيل 13 مخالفًا للنيابة وتضبط سلعًا من إنتاج المستعمرات

مستوطنون يعتدون على عائلة فلسطينية في الخليل

مستوطنون يعتدون على عائلة فلسطينية في الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من جنين

الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من جنين

محافظ بيت لحم يُصدر تعليمات جديدة للبنوك لاستقبال المواطنين

محافظ بيت لحم يُصدر تعليمات جديدة للبنوك لاستقبال المواطنين

العمل الزراعي يرصد 17 انتهاكاً بحق الصيادين من قبل الاحتلال خلال مارس

العمل الزراعي يرصد 17 انتهاكاً بحق الصيادين من قبل الاحتلال خلال مارس

الاحتلال يستهدف المزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال قطاع غزة

الاحتلال يستهدف المزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال قطاع غزة

تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الاثنين

تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الاثنين

إسرائيل تُغلق 7 مدن وأحياء بالقدس

إسرائيل تُغلق 7 مدن وأحياء بالقدس

منوعات

مُتابعة تتهم نادية الجندي بالعنصرية بسبب أحمد السقا.. كيف ردت؟

مُتابعة تتهم نادية الجندي بالعنصرية بسبب أحمد السقا.. كيف ردت؟

هالة سرحان تضع نفسها بموقف مُحرج بسبب &#34;كورونا&#34;

هالة سرحان تضع نفسها بموقف مُحرج بسبب "كورونا"

بعد 15 عاماً من البُعد.. مفاجأة حول علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون

بعد 15 عاماً من البُعد.. مفاجأة حول علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون

شاهد يوميات &#34;محمد صلاح ومكة&#34; في العزل المنزلي في قصره

شاهد يوميات "محمد صلاح ومكة" في العزل المنزلي في قصره

هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي: &#34;تكرهين الكويت وتثيري فتنة&#34;

هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي: "تكرهين الكويت وتثيري فتنة"

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم بارودي هاجمتني بسبب &#34;لايك&#34;

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم بارودي هاجمتني بسبب "لايك"

فنانة استعراضية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي.. معلومات صدمت الجمهور

فنانة استعراضية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي.. معلومات صدمت الجمهور

بعد تواصل غير أخلاقي مع المُعجبات.. كيف انتهت قضية عامر زيان؟

بعد تواصل غير أخلاقي مع المُعجبات.. كيف انتهت قضية عامر زيان؟

ياسمين صبري تستعرض نزهتها البحرية مع خطيبها المليونير أبو هشيمة

ياسمين صبري تستعرض نزهتها البحرية مع خطيبها المليونير أبو هشيمة

عربي

لأول مرة فى تونس.. ورقة نقدية جديدة بصورة امرأة

لأول مرة فى تونس.. ورقة نقدية جديدة بصورة امرأة

قوات السراج تقصف طائرة شحن تابعة لقوات حفتر قرب العاصمة الليبيبة

قوات السراج تقصف طائرة شحن تابعة لقوات حفتر قرب العاصمة الليبيبة

العاهل الأردني يُوجه بدراسة إمكانية التدرج باستئناف عمل القطاعات الإنتاجية

العاهل الأردني يُوجه بدراسة إمكانية التدرج باستئناف عمل القطاعات الإنتاجية

تسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس (كورونا) في الإمارات

تسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس (كورونا) في الإمارات