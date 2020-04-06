غسان نمر: 40 طفلًا فلسطينيًَا أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ تفشي المرض

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رام الله - دنيا الوطن

أكد غسان نمر، المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، أنه يوجد خلية أزمة، تضم وزارات الداخلية والخارجية والشؤون المدنية والسياحة، لمتابعة وضع الطلاب، وكما شكلت لجان في السفارات لمتابعة أوضاع الطلاب، والجاليات الفلسطينية في الخارج.



وقال نمر في مؤتمر صحفي للحديث عن فيروس (كورونا) في فلسطين: إن 40 طفلًا مصاباً بفيروس (كورونا)، وأعمار المصابين بـ (كورونا) الجديد، ما فوق (60 سنة) عددهم 40 حالة، فيما أصيب 130 من الشباب، وهذا نجم عن التزاور بين الأسر.



وأوضح أن اللجان المحلية مرجعيتها المحافظ والقانون، وسيكون هناك محاسبة بخصوص التجاوزات، وضمن صندوق (وقفة عز) ومع وزارة التنمية الاجتماعية، سيكون هناك دراسة لوضع تأثير الفيروس على كل الفئات المتضررة.



وأضاف: بخصوص ما حدث أمس، تم تهريب مجموعة من العمال، وقامت قوات الأمن، بالتوجه للمنطقة، والأجهزة الأمنية تحاول الوصول لهم؛ لتضمن التزامهم بالحجر المنزلي، وهنا نطلب من العمال التعاون في هذا الخصوص.



وأشار إلى أنه لا يوجد هناك تقييد كامل للحركة، ولكن الموضوع يعود لكل محافظ، يدرس الوضع حسب تطور الأحداث، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ.