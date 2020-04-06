السفير ربعي: فلسطينيون من (التبليغ والدعوة) محجورون في باكستان.. وهذا مصير عودتهم للوطن





وقال ربعي لـ"دنيا الوطن": نتابعهم في أماكن حجرهم، حيث قامت الدولة هنا، بحجر الآلاف منهم في أماكن ومراكز خاصة، بعضهم فلسطينيون، جزء منهم من جنوب أفريقيا، والجزء الآخر من مناطق أخرى، لم تتضح بعد.





وأشار السفير الفلسطيني، إلى أن السفارة، بانتظار معلومات تفصيلية عن وضعهم الصحي، وسيكون مصيرهم بعد انتهاء الإجراءات، حسب تطورات الأوضاع حيث المطارات مغلقة، مؤكداً بأن السفارة، تتابع أمورهم يومياً.



وحول وضع الجالية الفلسطينية في باكستان، أكد السفير ربعي، أنهم بصحة جيدة لغاية الآن، ولم يُصب أي شخص بفيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن السفارة، تقوم بعملها وفق حالة الطوارئ، وتتواصل يومياً بالجالية من خلال خلية الأزمة، ويتواصل بعضهم ببعض من خلال مجموعة (واتساب) أُنشئت من قبل السفارة.



وأشار السفير ربعي، إلى أن الطلبة العسكريين، تم تبني بقائهم وسكنهم وتموينهم من قبل الجيش الباكستاني، مشيراً إلى أن السفارة، قامت بشكرهم على ذلك، ويتابع الملحق العسكري أمورهم، مضيفاً، أن السفارة تقوم بتوزيع طرود غذائية للطلبة في كافة الأقاليم، وعلى جزء من المحجورين الفلسطينيين. وحول وضع الجالية الفلسطينية في باكستان، أكد السفير ربعي، أنهم بصحة جيدة لغاية الآن، ولم يُصب أي شخص بفيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن السفارة، تقوم بعملها وفق حالة الطوارئ، وتتواصل يومياً بالجالية من خلال خلية الأزمة، ويتواصل بعضهم ببعض من خلال مجموعة (واتساب) أُنشئت من قبل السفارة.

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخيركشف السفير أحمد ربعي، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان، عن وجود مجموعة من الفلسطينيين من (جماعة التبليغ والدعوة)، كانوا قد انضموا للمجموعة، التي أصيبت في سلفيت وغزة، داخل الحجر الصحي في باكستان.