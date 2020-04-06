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أبو غزالة: عدد اللاجئين الفلسطينيين يزيد عن 25 مليون شخص

أبو غزالة: عدد اللاجئين الفلسطينيين يزيد عن 25 مليون شخص
رجل الأعمال الأردني طلال أبوغزالة
رام الله - دنيا الوطن
قال رجل الأعمال الأردني، طلال أبوغزالة: إن عدد اللاجئين الفلسطينيين، يزيد عن 25 مليون شخص، موضحاً أن هذا الرقم مبني على دراسة واقعية، استندت إلى تعداد الفلسطينيين عند انتهاء الانتداب البريطاني عام 1948، مع الأخذ بعين الاعتبار النسبة الدنيا، لنمو السكان على مر السنين الماضية، علماً أن نسبة تزايد الفلسطينيين، تعتبر الأعلى في العالم.

وأوضح، أن التقارير الإعلامية، التي تتحدث عن 5 ملايين لاجئ فلسطيني فقط في دول الجوار، ليست إلا محاولة من الاحتلال لمحو الهوية الفلسطينية، كما أنه ووفقاً لتقديرات أبوغزالة، فإن عدد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، سيكون أكثر من اليهود بحلول 2050 كأبعد تقدير، حينها سيُصبح اليهود أقلية في فلسطين.

وأشاد أبوغزالة، خلال حديثه لقناة (روسيا اليوم) بالشعب الفلسطيني، وصموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي على مر السنين الماضية، وأشار إلى وجود خيارين لتسوية القضية الفلسطينية.

وأكد، أن (صفقة القرن)، التي تعمل الإدارة الأمريكية على تسويقها، ليست إلا مجرد كلام، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني هو وحده، الذي بمقدوره القرار، كما يرى أبوغزالة، أن الرئيس الأمريكي، أو أي مسؤول في العالم، من حقه القول ما يريد، لكن القرار النهائي، هو في يد الشعب الفلسطيني.

وقال: إن "الطفل الفلسطيني الذي يقتل على حواجز الاحتلال، والإنسان الفلسطيني، الذي يواجه الدبابة والأسلحة، ويقول أنا فلسطيني، وهذه هي أرضي وبلدي، هؤلاء هم الذين سيقررون بشأن (صفقة القرن)".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني، لم يخرج منه صوت واحد، يؤيد (صفقة القرن)، مبدياً إعجابه بهذا الموقف المشرف.

 

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