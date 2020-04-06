وزارة الصحة: تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس (كورونا) بمنطقتي قطنة وبدو

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس (كورونا) بمنطقتي قطنة وبدو، ليرتفع إجمالي إصابات فلسطين إلى 246 إصابة.



وقال مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة، كمال الشخرة، في الإيجاز الحكومي الخاص بفيروس (كورونا) بفلسطين: إن كل المصابين بحالة جيدة، باستثناء 4 حالات 2 في بيت لحم و2 في مستشفى (هوجو تشافيز).



وأضاف: تضمنت الحصيلة الإجمالية لمصابي فلسطين، 100 إصابة من ضواحي القدس وحدها، من إجمالي إصابات الضفة الغربية، وقطاع غزة، كما تم تعافي 12 مصاباً، بانتظار إجراء الفحوصات الأخيرة؛ للتأكد من سلامتهم.



وأوضح الشخرة، أنه اتّضح من بعض العينات العشوائية التي أخذت على الحواجز أنها عينات إيجابية، مضيفًا: نتوجّه إلى جميع الحواجز الإسرائيلية؛ لأخذ العينات.



وأكد، أن مستشفى الزكاة في طولكرم، يستقبل المرضى الآن، كمستشفى حكومي، والصحة تتحمل هذا العلاج.