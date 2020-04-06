شاهد: صور أكياس جثث ضحايا (كورونا) منتشرة بمستشفيات الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور المؤلمة، التي تصور الرعب الحقيقي من ارتفاع عدد الموتى في نيويورك، بؤرة تفشي فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة.وأظهرت الصور، أكياس الجثث ذات اللون البرتقالي، في أروقة أحد مستشفيات بروكلين، حيث تم التقاطها داخل مركز ويكوف هايتس الطبي في بوشويك، حيث توفي العديد من المرضى المصابين بالفيروس التاجي.ووفق وكالة (رويترز)، فقد أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية، عن تسجيل نحو 600 وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأصبحت نيويورك، أكبر بؤرة للفيروس في الولايات المتحدة، وتعود إليها نحو ثلث الإصابات، وأكثر من 40% من جميع الوفيات المسجلة في البلاد بسبب (كورونا).