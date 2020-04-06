عاجل

  • السفير ربعي: فلسطينيون من (التبليغ والدعوة) محجورون في باكستان وعودتهم مرهونة بفتح المعابر

دولي

شاهد: صور أكياس جثث ضحايا (كورونا) منتشرة بمستشفيات الولايات المتحدة

شاهد: صور أكياس جثث ضحايا (كورونا) منتشرة بمستشفيات الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور المؤلمة، التي تصور الرعب الحقيقي من ارتفاع عدد الموتى في نيويورك، بؤرة تفشي فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة.

وأظهرت الصور، أكياس الجثث ذات اللون البرتقالي، في أروقة أحد مستشفيات بروكلين، حيث تم التقاطها داخل مركز ويكوف هايتس الطبي في بوشويك، حيث توفي العديد من المرضى المصابين بالفيروس التاجي.

ووفق وكالة (رويترز)، فقد أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية، عن تسجيل نحو 600 وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأصبحت نيويورك، أكبر بؤرة للفيروس في الولايات المتحدة، وتعود إليها نحو ثلث الإصابات، وأكثر من 40% من جميع الوفيات المسجلة في البلاد بسبب (كورونا).




أخبار ذات صلة

&#34;أنباء سارة&#34; من ألمانيا بشأن إصابات (كورونا)

"أنباء سارة" من ألمانيا بشأن إصابات (كورونا)

رغم اتهامهم بنشر فيروس (كورونا).. ريفيلين ونتنياهو يدافعان عن يهود (الحريديم)

رغم اتهامهم بنشر فيروس (كورونا).. ريفيلين ونتنياهو يدافعان عن يهود (الحريديم)

علماء إسرائيليون يُعلنون عن تقدم بإنتاج دواء خاص بفيروس (كورونا)

علماء إسرائيليون يُعلنون عن تقدم بإنتاج دواء خاص بفيروس (كورونا)

حوالي 70 ألف وفاة بفيروس (كورونا) في العالم

حوالي 70 ألف وفاة بفيروس (كورونا) في العالم

إسرائيل: ارتفاع وفيات فيروس (كورونا) إلى 51 والإصابات إلى 8611

إسرائيل: ارتفاع وفيات فيروس (كورونا) إلى 51 والإصابات إلى 8611

&#34;كورونا حول العالم&#34; بوادر أمل بأوروبا.. وأمريكا تنتظر أسبوعًا مروعًا

"كورونا حول العالم" بوادر أمل بأوروبا.. وأمريكا تنتظر أسبوعًا مروعًا

إدخال رئيس الوزراء البريطاني للمستشفى على خلفية إصابته بفيروس (كورونا)

إدخال رئيس الوزراء البريطاني للمستشفى على خلفية إصابته بفيروس (كورونا)

تركيا تُجري اختبارات ناجحة على حيوانات للقاح ضد فيروس (كورونا)

تركيا تُجري اختبارات ناجحة على حيوانات للقاح ضد فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من جنين

الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من جنين

العمل الزراعي يرصد 17 انتهاكاً بحق الصيادين من قبل الاحتلال خلال مارس

العمل الزراعي يرصد 17 انتهاكاً بحق الصيادين من قبل الاحتلال خلال مارس

الاحتلال يستهدف المزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال قطاع غزة

الاحتلال يستهدف المزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال قطاع غزة

تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الاثنين

تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الاثنين

إسرائيل تُغلق 7 مدن وأحياء بالقدس

إسرائيل تُغلق 7 مدن وأحياء بالقدس

تَعرّف على أسعار صرف العملات اليوم الاثنين

تَعرّف على أسعار صرف العملات اليوم الاثنين

انخفاض على درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

انخفاض على درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

منوعات

هالة سرحان تضع نفسها بموقف مُحرج بسبب &#34;كورونا&#34;

هالة سرحان تضع نفسها بموقف مُحرج بسبب "كورونا"

بعد 15 عاماً من البُعد.. مفاجأة حول علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون

بعد 15 عاماً من البُعد.. مفاجأة حول علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون

شاهد يوميات &#34;محمد صلاح ومكة&#34; في العزل المنزلي في قصره

شاهد يوميات "محمد صلاح ومكة" في العزل المنزلي في قصره

هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي: &#34;تكرهين الكويت وتثيري فتنة&#34;

هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي: "تكرهين الكويت وتثيري فتنة"

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم بارودي هاجمتني بسبب &#34;لايك&#34;

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم بارودي هاجمتني بسبب "لايك"

فنانة استعراضية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي.. معلومات صدمت الجمهور

فنانة استعراضية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي.. معلومات صدمت الجمهور

بعد تواصل غير أخلاقي مع المُعجبات.. كيف انتهت قضية عامر زيان؟

بعد تواصل غير أخلاقي مع المُعجبات.. كيف انتهت قضية عامر زيان؟

ياسمين صبري تستعرض نزهتها البحرية مع خطيبها المليونير أبو هشيمة

ياسمين صبري تستعرض نزهتها البحرية مع خطيبها المليونير أبو هشيمة

&#34;جزمتي برقبتها&#34;.. تسريب صوتي يُشعل أزمة بين ريم بارودي وريهام سعيد

"جزمتي برقبتها".. تسريب صوتي يُشعل أزمة بين ريم بارودي وريهام سعيد

عربي

لأول مرة فى تونس.. ورقة نقدية جديدة بصورة امرأة

لأول مرة فى تونس.. ورقة نقدية جديدة بصورة امرأة

قوات السراج تقصف طائرة شحن تابعة لقوات حفتر قرب العاصمة الليبيبة

قوات السراج تقصف طائرة شحن تابعة لقوات حفتر قرب العاصمة الليبيبة

العاهل الأردني يُوجه بدراسة إمكانية التدرج باستئناف عمل القطاعات الإنتاجية

العاهل الأردني يُوجه بدراسة إمكانية التدرج باستئناف عمل القطاعات الإنتاجية

تسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس (كورونا) في الإمارات

تسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس (كورونا) في الإمارات