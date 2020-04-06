لأول مرة فى تونس.. ورقة نقدية جديدة بصورة امرأة

رام الله - دنيا الوطنطرح البنك المركزي التونسي، ورقة نقدية جديدة من فئة 10 دنانير، تحمل صورة أول طبيبة في تونس والمغرب العربي، توحيدة بن الشيخ، تقديراً لدور المرأة، ولأطباء "الجيش الأبيض" في معركة (كورونا).ووفق (فرانس برس) فقد تزامن ذلك مع ما تعانيه تونس، ودول العالم في ظل تفشي وباء (كورونا)، والدور الذي يلعبه الأطباء في القطاع الصحي في كل مكان في العالم، ويأتي بمثابة تحية للأطباء، الذين باتوا يلقبون بـ"الجيش الأبيض" في معركة (كورونا).وتوحيدة بنت الشيخ، هي أول امرأة تونسية وعربية، توضع صورتها على أوراق العملة.وولدت الطبيبة توحيدة عام 1909، وكانت أول امرأة في تونس وشمال أفريقيا، تمارس مهنة الطب.سافرت إلى فرنسا، حيث درست الطب، وعادت لتونس عام 1936 وافتتحت عيادتها الخاصة، في زمن كان الرجال، يهيمنون على ممارسة تلك المهنة.