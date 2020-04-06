مباشر | ازدياد مخاوف سكان التجمع البدوي وادي السيق بسبب ممارسات المستوطنين وفيروس كورونا

عربي

لأول مرة فى تونس.. ورقة نقدية جديدة بصورة امرأة

لأول مرة فى تونس.. ورقة نقدية جديدة بصورة امرأة
رام الله - دنيا الوطن
طرح البنك المركزي التونسي، ورقة نقدية جديدة من فئة 10 دنانير، تحمل صورة أول طبيبة في تونس والمغرب العربي، توحيدة بن الشيخ، تقديراً لدور المرأة، ولأطباء "الجيش الأبيض" في معركة (كورونا).

ووفق (فرانس برس) فقد تزامن ذلك مع ما تعانيه تونس، ودول العالم في ظل تفشي وباء (كورونا)، والدور الذي يلعبه الأطباء في القطاع الصحي في كل مكان في العالم، ويأتي بمثابة تحية للأطباء، الذين باتوا يلقبون بـ"الجيش الأبيض" في معركة (كورونا).

وتوحيدة بنت الشيخ، هي أول امرأة تونسية وعربية، توضع صورتها على أوراق العملة.

وولدت الطبيبة توحيدة عام 1909، وكانت أول امرأة في تونس وشمال أفريقيا، تمارس مهنة الطب.

سافرت إلى فرنسا، حيث درست الطب، وعادت لتونس عام 1936 وافتتحت عيادتها الخاصة، في زمن كان الرجال، يهيمنون على ممارسة تلك المهنة.


أخبار ذات صلة

قوات السراج تقصف طائرة شحن تابعة لقوات حفتر قرب العاصمة الليبيبة

قوات السراج تقصف طائرة شحن تابعة لقوات حفتر قرب العاصمة الليبيبة

العاهل الأردني يُوجه بدراسة إمكانية التدرج باستئناف عمل القطاعات الإنتاجية

العاهل الأردني يُوجه بدراسة إمكانية التدرج باستئناف عمل القطاعات الإنتاجية

تسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس (كورونا) في الإمارات

تسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس (كورونا) في الإمارات

العاهل المغربي يصدر عفواً استثنائياً على الآلاف من السجناء بسبب (كورونا)

العاهل المغربي يصدر عفواً استثنائياً على الآلاف من السجناء بسبب (كورونا)

السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بمرض فيروس (كورونا)

السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بمرض فيروس (كورونا)

وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق بسبب فيروس (كورونا)

وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق بسبب فيروس (كورونا)

الأردن: الحدود ستبقى مغلقة حتى ما بعد نهاية شهر رمضان

الأردن: الحدود ستبقى مغلقة حتى ما بعد نهاية شهر رمضان

الرئيس الجزائري يتبرع براتبه لمواجهة (كورونا)

الرئيس الجزائري يتبرع براتبه لمواجهة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

العمل الزراعي يرصد 17 انتهاكاً بحق الصيادين من قبل الاحتلال خلال مارس

العمل الزراعي يرصد 17 انتهاكاً بحق الصيادين من قبل الاحتلال خلال مارس

الاحتلال يستهدف المزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال قطاع غزة

الاحتلال يستهدف المزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال قطاع غزة

تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

شاهد: الرئيس عباس يُجري اتصالاً هاتفياً بالناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم

شاهد: الرئيس عباس يُجري اتصالاً هاتفياً بالناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم

&#34;الإعلام&#34; بيوم الطفل الفلسطيني: أكثر من 3000 طفلاً استشهدوا منذ انتفاضة الأقصى

"الإعلام" بيوم الطفل الفلسطيني: أكثر من 3000 طفلاً استشهدوا منذ انتفاضة الأقصى

&#34;الميزان: الاحتلال يستغل (كورونا) لتدمير المزروعات على امتداد السياج الفاصل شرق القطاع

"الميزان: الاحتلال يستغل (كورونا) لتدمير المزروعات على امتداد السياج الفاصل شرق القطاع

&#34;الزراعة&#34; بغزة: بدء العمل في مشروع الأقفاص البحرية

"الزراعة" بغزة: بدء العمل في مشروع الأقفاص البحرية

إلغاء المؤتمر السابع لاتحاد الإحصائيين العرب المقرر عقده بفلسطين في يوليو

إلغاء المؤتمر السابع لاتحاد الإحصائيين العرب المقرر عقده بفلسطين في يوليو

منوعات

بعد 15 عاماً من البُعد.. مفاجأة حول علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون

بعد 15 عاماً من البُعد.. مفاجأة حول علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون

شاهد يوميات &#34;محمد صلاح ومكة&#34; في العزل المنزلي في قصره

شاهد يوميات "محمد صلاح ومكة" في العزل المنزلي في قصره

هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي: &#34;تكرهين الكويت وتثيري فتنة&#34;

هيا الشعيبي تفتح النار على سارة درنداوي: "تكرهين الكويت وتثيري فتنة"

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

جاستين بيبر يُحرج فنان كويتي أمام الملايين بسبب تصرفات الأخير الغريبة

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم بارودي هاجمتني بسبب &#34;لايك&#34;

ريهام سعيد تخرج عن صمتها وتكشف مفاجأة: ريم بارودي هاجمتني بسبب "لايك"

فنانة استعراضية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي.. معلومات صدمت الجمهور

فنانة استعراضية تكشف عن علاقة خاصة جمعتها بالقذافي.. معلومات صدمت الجمهور

بعد تواصل غير أخلاقي مع المُعجبات.. كيف انتهت قضية عامر زيان؟

بعد تواصل غير أخلاقي مع المُعجبات.. كيف انتهت قضية عامر زيان؟

ياسمين صبري تستعرض نزهتها البحرية مع خطيبها المليونير أبو هشيمة

ياسمين صبري تستعرض نزهتها البحرية مع خطيبها المليونير أبو هشيمة

&#34;جزمتي برقبتها&#34;.. تسريب صوتي يُشعل أزمة بين ريم بارودي وريهام سعيد

"جزمتي برقبتها".. تسريب صوتي يُشعل أزمة بين ريم بارودي وريهام سعيد

أول إجراء لـ&#34;المهن الموسيقية&#34; ضد إيناس عز الدين بعد أزمة كورونا

أول إجراء لـ"المهن الموسيقية" ضد إيناس عز الدين بعد أزمة كورونا

عربي

لأول مرة فى تونس.. ورقة نقدية جديدة بصورة امرأة

لأول مرة فى تونس.. ورقة نقدية جديدة بصورة امرأة

قوات السراج تقصف طائرة شحن تابعة لقوات حفتر قرب العاصمة الليبيبة

قوات السراج تقصف طائرة شحن تابعة لقوات حفتر قرب العاصمة الليبيبة

العاهل الأردني يُوجه بدراسة إمكانية التدرج باستئناف عمل القطاعات الإنتاجية

العاهل الأردني يُوجه بدراسة إمكانية التدرج باستئناف عمل القطاعات الإنتاجية

تسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس (كورونا) في الإمارات

تسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس (كورونا) في الإمارات