قوات السراج تقصف طائرة شحن تابعة لقوات حفتر قرب العاصمة الليبيبة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال طرفا الصراع في ليبيا: إن قوات تابعة لحكومة الوفاق، قصفت طائرة عسكرية، تابعة لـ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، قرب العاصمة طرابلس.



وأكدت قوات الجيش، أن طائرة الشحن التابعة لها، تعرضت للقصف في بلدة ترهونة، التي تقع جنوبي طرابلس، والتي تتخذ منها قوات حفتر، قاعدة رئيسية للسيطرة على العاصمة.



وأوضح أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الطائرة كانت محملة بإمدادات طبية لمكافحة فيروس (كورونا)، فيما قالت قوات طرابلس: إنها كانت محملة بالذخيرة.



وأشار الناطق الرسمي، بأن وحدات من القوات المسلحة في محور بوقرين، قامت فجر الثلاثاء الماضي 29 آذار/ مارس 2020 بتدمير 22 سيارة مسلحة، و4 خيام للمسلحين، ومبنيين بهما غرف عمليات.