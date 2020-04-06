"أنباء سارة" من ألمانيا بشأن إصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت دول أوروبية تراجعاً طفيفاً، على مستوى عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ومن بين تلك الدول، كانت ألمانيا.



ووفق شبكة (سكاي نيوز)، فقد أفاد معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية، صباح اليوم الاثنين، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد 3677 حالة، خلال الساعات الأربع والعشرين الساعة الماضية، في رابع تراجع على التوالي بالمعدل اليومي للإصابة بحالات جديدة.



وكان عدد الحالات الجديدة أقل من حالات الإصابة، التي أعلن عنها الأحد في ألمانيا، وبلغت 5936 حالة.



وبالحصيلة الجديدة، التي أعلن عنها اليوم، يرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 95391.