العمل الزراعي يرصد 17 انتهاكاً بحق الصيادين من قبل الاحتلال خلال مارس





وتستمر جرائم الاحتلال في حق صيادين قطاع غزة، لا سيما خلال هذه الفترة العصيبة، التي تفشى بها وباء (كورونا) في العالم أجمع، وتعرض الجميع للحجر المنزلي في حين يفتقد معظم سكان قطاع غزة إلى مصادر رزق ثابتة، تضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم في ظل الحصار الخانق المفروض منذ سنوات عدة، ومنهم هؤلاء الصيادون، الذين يحتاجون إلى العمل في البحر بشكل دائم ويومي؛ لتأمين أدني مقومات الحياة.



وتسعى دائرة الضغط والمناصرة بمتابعة كافة الاعتداءات التي تمارسها بحرية الاحتلال الصهيوني، وفضح جرائم الاحتلال المستمرة، التي تمارس بحق الصيادين بشكل مستمر من خلال عمليات المطادرة والملاحقة، والتي تمنعهم من ممارسة عملهم في البحر كباقي الصيادين في العالم، الذين يمارسون عملهم دون خطر ولا اعتداءات متكررة، تقف أمام أرزاقهم، والتي تضمن لهم المحافظة على سبل العيش الكريم.

رام الله - دنيا الوطنرصدت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي، ومن خلال لجان الصيادين التابعة لها 17 انتهاكاً ارتكبته قوات الاحتلال الصهيوني، بحق صيادي قطاع غزة، خلال آذار/ مارس 2020)، وكانت هذه الانتهاكات لحقوق الصيادين عبارة عن عمليات إطلاق نار وقذائف صاروخية، وضخ مياه باتجاه مراكب الصيادين في عرض البحر، ونتج عن هذه الانتهاكات إصابة الصياد خليل محسن أبو ريالة، بعيار مطاطي، أثناء عمله في البحر، وإصابة قارب صيد، ومحرك، بأعيرة نارية مباشرة من قبل بحرية الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير شباك صيد، تعود لقاربين.