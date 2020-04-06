رغم اتهامهم بنشر فيروس (كورونا).. ريفيلين ونتنياهو يدافعان عن يهود (الحريديم)
رام الله - دنيا الوطن
استهجن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، التصريحات التي وصفها بالقاسية ضد مجتمع المتدينين المتشددين في إسرائيل (الحريديم) في ظل انتشار فيروس (كورونا) في المدن التي يقطنها الحريديم.
وقال ريفلين، وفق قناة (i24news): "في هذا اليوم أريد أن أصرخ بصوت عالٍ، ضد الأصوات التي تهاجم مجتمع الحريديم".
وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "نحن إخوة، يجب علينا ألا نتهم جمهوراً أو آخر سدى على نشر مرض، وبالتأكيد يجب ألا نمس بجمهور كامل، بسبب أفعال أفراد، والتي تحدث في أي مجتمع" مشدداً على الأفراد المتطرفين من مجتمع الحريديم، الذين لا ينصاعون للأوامر والتعليمات.
من جانبه، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو التحريض ضد الحريديم، وقال: "أدين بشدة التحريض الشديد ضد مجتمع الحريديم، والذي فهم المخاطر وانصاع لتعليمات وزارة الصحة" وبرأيه، إن :"فيروس كورونا لا يميز بين حريديم وعلمانيين، بين عرب ويهود" وقال نتنياهو: إن هذه "حربنا جميعاً، سننتصر بها سوية، أشد على أياديكم".
يشار إلى أن فيروس (كورونا) يتفشى داخل مجتمع الحريديم بإسرائيل بنسبة عالية، وكنتيجة لذلك، فرضت إسرائيل إغلاقاً على مدينة بني براك المتدينة، والتي يتواجد بها نسبة عالية من المصابين بفيروس (كورونا)، ووضعت الشرطة الإسرائيلية حواجز على مداخل البلدة، وتعمل حالياً على توزيع الغذاء للسكان.
استهجن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، التصريحات التي وصفها بالقاسية ضد مجتمع المتدينين المتشددين في إسرائيل (الحريديم) في ظل انتشار فيروس (كورونا) في المدن التي يقطنها الحريديم.
وقال ريفلين، وفق قناة (i24news): "في هذا اليوم أريد أن أصرخ بصوت عالٍ، ضد الأصوات التي تهاجم مجتمع الحريديم".
وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "نحن إخوة، يجب علينا ألا نتهم جمهوراً أو آخر سدى على نشر مرض، وبالتأكيد يجب ألا نمس بجمهور كامل، بسبب أفعال أفراد، والتي تحدث في أي مجتمع" مشدداً على الأفراد المتطرفين من مجتمع الحريديم، الذين لا ينصاعون للأوامر والتعليمات.
من جانبه، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو التحريض ضد الحريديم، وقال: "أدين بشدة التحريض الشديد ضد مجتمع الحريديم، والذي فهم المخاطر وانصاع لتعليمات وزارة الصحة" وبرأيه، إن :"فيروس كورونا لا يميز بين حريديم وعلمانيين، بين عرب ويهود" وقال نتنياهو: إن هذه "حربنا جميعاً، سننتصر بها سوية، أشد على أياديكم".
يشار إلى أن فيروس (كورونا) يتفشى داخل مجتمع الحريديم بإسرائيل بنسبة عالية، وكنتيجة لذلك، فرضت إسرائيل إغلاقاً على مدينة بني براك المتدينة، والتي يتواجد بها نسبة عالية من المصابين بفيروس (كورونا)، ووضعت الشرطة الإسرائيلية حواجز على مداخل البلدة، وتعمل حالياً على توزيع الغذاء للسكان.
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