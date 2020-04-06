علماء إسرائيليون يُعلنون عن تقدم بإنتاج دواء خاص بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

كشف المعهد البيولوجي الإسرائيلي، عن توصله إلى تقدم ملموس نحو إيجاد دواء لفيروس (كورونا) الذي يواصل التفشي في العالم، حاصدًا عشرات الآلاف من الأرواح.



ووفق قناة (i24news) فقد أكد باحثون في المعهد، أنهم نجحوا بإنتاج مضادات حيوية ضد الفيروس، الأمر الذي يقرب من الوصول لإنتاج دواء للإصابة بفيروس (كورونا).



وقال العلماء الاسرائيليون: إن الأمر حالياً لا يدور عن لقاح، لكنهم يشيرون إلى إن إيجاد المضادات الحيوية، هي المرحلة الأولى نحو التوصل للقاح، وإنتاجه يمكن أن يُعجل إنتاج اللقاح، بموعد أبكر من المتوقع.



وأوضحت القناة، هذه المضادات الحيوية، أنتجب وفقاً للعلماء من خلال عينات من الدم، أخذت من مرضى، كانوا في حالة خطيرة وتعافوا من المرض، وأيضاً من الحيوانات، وأن إنتاجها يُقرب جداً التوصل لدواء لعلاج المرض؛ لكن تطوير لقاح هو أمر مركب أكثر.



وأكد مسؤولون، أن إنتاج اللقاح، وفقاً لجميع التوقعات غير متوقع الحدوث قبل الشتاء القريب، حيث من شأن المضادات، أن تعجل العملية لإنتاج لقاح.