الاحتلال يستهدف المزارعين ومراكب الصيادين جنوب وشمال قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

استهدفت الزوارق الحربية، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مراكب الصيادين العاملين في بحر شمال قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن الزوارق الحربية، لاحقت مراكب الصيادين، وأطلقت النار نحوهم، في بحر السودانية شمال غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وعلى صعيدٍ آخر، توغلت آليات جيش الاحتلال، صباح اليوم، بشكل محدود خارج السياج الفاصل شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.



وأوضحت، أن 6 آليات عسكرية من نوع D9 توغلت شرقي بلدة خزاعة، شرقي خانيونس، واتجهت شمالًا، بحماية 5 آليات عسكرية متواجدة على سواتر ترابية داخل السياج.



وأشارت، إلى أن آليات الاحتلال، قامت بعمليات تمشيط وتجريف في الأراضي الزراعية القريبة من السياج الفاصل.