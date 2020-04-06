تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استقراراً في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم 11 شيكلاً، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 22 شيكلاً بينما كبدة الدجاج 17 شيكلاً، وفخذ الدجاج 12 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج 9-10 شواكل.



وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:



1 - كيلو الدجاج الحي 11 شيكلاً.



2 - كيلو استيكات 23 شيكلاً.



3 - دبوس الدجاج 14 شيكلاً.



4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلاً.



5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكلاً.



6- كيلو كبدة الدجاج 17 شيكلاً.



7- كيلو جناح الدجاج 9-10 شواكل.



8- كيلو الشيش 23 شيكلاً.